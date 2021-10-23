Körfez Ticaret Odası’ndan mesleki eğitim atağı

Körfez Ticaret Odası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Meslek Lisesi, Gelecek Garantisi” projemizin pilot okulu olan Körfez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne dahil oldu.

Körfez Ticaret Odası ile Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü’ imzaladı. Teknik eğitimle gelişen nitelikli iş gücünün, ülke ekonomisindeki katkısının arttırabilmek amacıyla 2018 yılından beri sürdürülen “Meslek Lisesi, Gelecek Garantisi” projesinin pilot okulu olan Körfez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokolle ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne dahil edildi. Böylelikle Körfez MTAL, Kocaeli’deki bu kapsamda bulunan 3., ülke çapında ise 84. Okul haline geldi.

“Meslek Lisesi, Gelecek Garantisi” projemiz ve şimdi MEB, TOBB ve TOBB ETÜ tarafından imzalanan “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü”müz sonucunda, mezuniyetleri ile birlikte istihdamı garanti edecek teknik bilgiye erişen gençlerin yetiştirildiği bir mesleki eğitim modeli geliştirmeyi vizyon edinen Körfez Ticaret Odası, kalifiye eleman anlamında tüm sıkıntıların ortadan kalkacağı bir geleceğin zeminini tüm detaylarıyla düşünerek hayata geçiriyor. Bu amaca uygun olarak öğrenciler, protokol yapılan işletmelerde, farklı seviyelerdeki iş ve işlemleri günümüz teknolojisi ve ekipmanlarıyla uygulayarak öğrenerek, hali hazırda üretime devam eden işyerlerinde deneyim kazanacaklar.

Körfez Kaymakamlığı toplantı salonunda, KTO ve Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokolle birlikte, sektörün çözüm odaklı talepleri göz önünde bulunarak uygulayıcılığa yönelik eğitim yelpazesinin geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkısının arttırılması amaçlanıyor. Bu amaçla Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin idari işlerinin kontrolü, teknik müfredatlarının içeriği, uygulayıcı öğretmenlerin eğitimleri, özellikle de üretim bazlı eğitime geçilmesi adına gerekli etkinliklerin planlanması ve bu aktivitelerin eğitim süreçlerine dahil edilmesi gibi tüm süreçler ise oda tarafından gerçekleştirilecek.

KTO ve Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne Körfez KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Körfez Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Aktaş, İlçe mesleki ve teknik Anadolu liselerinin müdürleri katıldı.

İmzalanan Protokol ile birlikte hedeflenen amaçlara ulaşmak adına konuşulan detaylar, öğrencilerin eğitim gördükleri alanlarda sektörün taleplerini iyi algılayarak kendilerine deneyim katabilecek faaliyetleri ve imkanları iyi algılamaları, onların garantili istihdam kaygısı taşıyan eğitim modellerine ihtiyaç duyduklarının yetkililere iletilmesi ve bu projelerin nitelikli iş gücünü maksimum düzeye taşıyıp, üretimin verimli hale gelmesi için en önemli atılım olarak kabul edilmesinin gerekliliği konuları olarak öne çıktı.

İlimiz açısından projenin en önemli aktörlerinden biri olan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, “Meslek Liselerimizdeki eğitimcilerimize, büyük bir özveri ile bu vatanın evlatlarını en iyi şekilde eğitmeye ve mesleki alanda tecrübe kazandırmaya çalıştıkları için minnettarız; fakat çocuklarımızın mesleklerinde tecrübelenmeleri için bizlerin de elimizi taşın altına koymamız gerekmektedir. Sektör ihtiyaçlarını çok iyi belirleyip mesleki okullarımıza bunları çok iyi aktarabilmek, sürekli bu okullarımızın içinde bulunup gelişmeleri aktarmamız ve maddi manevi destek olmamız gerekmektedir. Yeri geldiğinde eğitim müfredatlarının güncellenmesi noktasında destek olunmalı, yeri geldiğinde eğitimcilerimizin kendilerini güncelleyip öğrencilerini de doğru yöne sevk etmeleri, yeri geldiğinde de okul laboratuvarlarımızın güncel teknolojik gelişmeleri yakalayabilmeleri için destek olunmalıdır. Biz de 2018 yılından beri sürdürmekte olduğumuz ‘Meslek Lisesi Gelecek Garantisi’ projemiz ile meslek liselerimizi daha kalifiye hale getirmek ve buradan çıkan öğrencilerimizi piyasada aranan kişiler haline getirmek için uğraşmaktayız. MEB, TOBB ve TOBB ETÜ ile imzalanan ve bugün burada bizim de Körfez Ticaret Odası olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile imzaladığımız ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ ile koordinatörü olduğumuz Körfez MTAL ve tabi ki ilçemizdeki diğer Mesleki Teknik Anadolu Liselerimizin de daha kalifiye hale gelip piyasada ihtiyaç duyulan iş gücünü üretmeleri için gücümüzü bir kademe daha artırmış olduk. Bölgemizdeki istihdama daha fazla katma değer sağlayacağımız için, Körfez’imizin mesleklerinde yıldızlarını yetiştireceği için çok mutluyuz” dedi.

“Meslek Lisesi, Gelecek Garantisi” projesi kapsamında işverenler ile toplantılar gerçekleştirerek işyerlerindeki stajlar esnasında ortaya çıkan sorun ve çözüm önerilerini belirlendi. Mesleki eğitimin önemini çocuklara gösterebilmek için kamu spotları hazırlayıp rol model olabilecek, meslek lisesi mezunu kişiler ile öğrencilerini kariyer günlerinde bir araya getirildi. Kocaeli’deki meslek odaları ile eğitim/uygulama iş birliktelikleri gerçekleştirilen projede, öğrencileri mesleklere özendirici teknik geziler planlanıyor. AB projelerinde yer alıp öğrencilere ufuklarını açabilecekleri projeler içinde yer almaları için imkan sağlanılan projede, eğitimi kolaylaştıracak simülatörler ve laboratuvarların kurulması için Kalkınma Ajansı ile faaliyetler yürütülüyor.

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