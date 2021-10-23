Körfez Ticaret Odası’ndan mesleki eğitim atağı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Körfez Ticaret Odası’ndan mesleki eğitim atağı

İHA

Körfez Ticaret Odası’ndan mesleki eğitim atağı

Körfez Ticaret Odası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Meslek Lisesi, Gelecek Garantisi” projemizin pilot okulu olan Körfez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne dahil oldu.
Körfez Ticaret Odası ile Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü’ imzaladı. Teknik eğitimle gelişen nitelikli iş gücünün, ülke ekonomisindeki katkısının arttırabilmek amacıyla 2018 yılından beri sürdürülen “Meslek Lisesi, Gelecek Garantisi” projesinin pilot okulu olan Körfez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokolle ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne dahil edildi. Böylelikle Körfez MTAL, Kocaeli’deki bu kapsamda bulunan 3., ülke çapında ise 84. Okul haline geldi.
“Meslek Lisesi, Gelecek Garantisi” projemiz ve şimdi MEB, TOBB ve TOBB ETÜ tarafından imzalanan “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü”müz sonucunda, mezuniyetleri ile birlikte istihdamı garanti edecek teknik bilgiye erişen gençlerin yetiştirildiği bir mesleki eğitim modeli geliştirmeyi vizyon edinen Körfez Ticaret Odası, kalifiye eleman anlamında tüm sıkıntıların ortadan kalkacağı bir geleceğin zeminini tüm detaylarıyla düşünerek hayata geçiriyor. Bu amaca uygun olarak öğrenciler, protokol yapılan işletmelerde, farklı seviyelerdeki iş ve işlemleri günümüz teknolojisi ve ekipmanlarıyla uygulayarak öğrenerek, hali hazırda üretime devam eden işyerlerinde deneyim kazanacaklar.
Körfez Kaymakamlığı toplantı salonunda, KTO ve Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokolle birlikte, sektörün çözüm odaklı talepleri göz önünde bulunarak uygulayıcılığa yönelik eğitim yelpazesinin geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkısının arttırılması amaçlanıyor. Bu amaçla Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin idari işlerinin kontrolü, teknik müfredatlarının içeriği, uygulayıcı öğretmenlerin eğitimleri, özellikle de üretim bazlı eğitime geçilmesi adına gerekli etkinliklerin planlanması ve bu aktivitelerin eğitim süreçlerine dahil edilmesi gibi tüm süreçler ise oda tarafından gerçekleştirilecek.
KTO ve Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne Körfez KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Körfez Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Aktaş, İlçe mesleki ve teknik Anadolu liselerinin müdürleri katıldı.
İmzalanan Protokol ile birlikte hedeflenen amaçlara ulaşmak adına konuşulan detaylar, öğrencilerin eğitim gördükleri alanlarda sektörün taleplerini iyi algılayarak kendilerine deneyim katabilecek faaliyetleri ve imkanları iyi algılamaları, onların garantili istihdam kaygısı taşıyan eğitim modellerine ihtiyaç duyduklarının yetkililere iletilmesi ve bu projelerin nitelikli iş gücünü maksimum düzeye taşıyıp, üretimin verimli hale gelmesi için en önemli atılım olarak kabul edilmesinin gerekliliği konuları olarak öne çıktı.
İlimiz açısından projenin en önemli aktörlerinden biri olan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, “Meslek Liselerimizdeki eğitimcilerimize, büyük bir özveri ile bu vatanın evlatlarını en iyi şekilde eğitmeye ve mesleki alanda tecrübe kazandırmaya çalıştıkları için minnettarız; fakat çocuklarımızın mesleklerinde tecrübelenmeleri için bizlerin de elimizi taşın altına koymamız gerekmektedir. Sektör ihtiyaçlarını çok iyi belirleyip mesleki okullarımıza bunları çok iyi aktarabilmek, sürekli bu okullarımızın içinde bulunup gelişmeleri aktarmamız ve maddi manevi destek olmamız gerekmektedir. Yeri geldiğinde eğitim müfredatlarının güncellenmesi noktasında destek olunmalı, yeri geldiğinde eğitimcilerimizin kendilerini güncelleyip öğrencilerini de doğru yöne sevk etmeleri, yeri geldiğinde de okul laboratuvarlarımızın güncel teknolojik gelişmeleri yakalayabilmeleri için destek olunmalıdır. Biz de 2018 yılından beri sürdürmekte olduğumuz ‘Meslek Lisesi Gelecek Garantisi’ projemiz ile meslek liselerimizi daha kalifiye hale getirmek ve buradan çıkan öğrencilerimizi piyasada aranan kişiler haline getirmek için uğraşmaktayız. MEB, TOBB ve TOBB ETÜ ile imzalanan ve bugün burada bizim de Körfez Ticaret Odası olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile imzaladığımız ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ ile koordinatörü olduğumuz Körfez MTAL ve tabi ki ilçemizdeki diğer Mesleki Teknik Anadolu Liselerimizin de daha kalifiye hale gelip piyasada ihtiyaç duyulan iş gücünü üretmeleri için gücümüzü bir kademe daha artırmış olduk. Bölgemizdeki istihdama daha fazla katma değer sağlayacağımız için, Körfez’imizin mesleklerinde yıldızlarını yetiştireceği için çok mutluyuz” dedi.
“Meslek Lisesi, Gelecek Garantisi” projesi kapsamında işverenler ile toplantılar gerçekleştirerek işyerlerindeki stajlar esnasında ortaya çıkan sorun ve çözüm önerilerini belirlendi. Mesleki eğitimin önemini çocuklara gösterebilmek için kamu spotları hazırlayıp rol model olabilecek, meslek lisesi mezunu kişiler ile öğrencilerini kariyer günlerinde bir araya getirildi. Kocaeli’deki meslek odaları ile eğitim/uygulama iş birliktelikleri gerçekleştirilen projede, öğrencileri mesleklere özendirici teknik geziler planlanıyor. AB projelerinde yer alıp öğrencilere ufuklarını açabilecekleri projeler içinde yer almaları için imkan sağlanılan projede, eğitimi kolaylaştıracak simülatörler ve laboratuvarların kurulması için Kalkınma Ajansı ile faaliyetler yürütülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anne Taksi’den yeni bir hizmet daha
YEREL HABERLER Anne Taksi’den yeni bir hizmet daha
19 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu
YEREL HABERLER 19 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu
Romanlar'ın sorunları çalıştayda ele alındı
YEREL HABERLER Romanlar'ın sorunları çalıştayda ele alındı
Lastik fabrikasında iskeleden düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Lastik fabrikasında iskeleden düşen işçi yaralandı
“Şanslı” ilk adımlarını atmaya başladı
YEREL HABERLER “Şanslı” ilk adımlarını atmaya başladı
Cumhuriyet Bayramı coşkusu İzmit’i saracak
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı coşkusu İzmit’i saracak
Körfez’de yeni imar yolları açılıyor
YEREL HABERLER Körfez’de yeni imar yolları açılıyor
Alt geçidi kullanmadı, canından oldu
YEREL HABERLER Alt geçidi kullanmadı, canından oldu
Kocaeli'de 40 kaçak göçmen yakalandı; 2 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 40 kaçak göçmen yakalandı; 2 organizatör ...
Yolun karşısına geçmeye çalıştı, canından oldu
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalıştı, canından oldu
TEM'de durdurulan minibüsten 40 düzensiz göçmen çıktı Minibüsle göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER TEM'de durdurulan minibüsten 40 düzensiz göçmen ...
Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti Mesai arkadaşı Kemal Kuruçay’ı böyle anlattı Aydın Sarman: “Çok büyük bir oyuncuydu, senaryosu elinde vefat etti”
YEREL HABERLER Ünlü oyuncu senaryosu elinde vefat etti Mesai ...
3 kişinin yaralandığı kazada araçtan içki şişeleri çıktı
YEREL HABERLER 3 kişinin yaralandığı kazada araçtan içki şişeleri ...
Oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti (2) 
YEREL HABERLER Oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti (2) 
Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti Seksenler dizisinde ikinci acı ölüm
YEREL HABERLER Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu Kemal Kuruçay ...
Tersane iççisinin ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tersane iççisinin ölümüne ilişkin 3 şüpheli ...
500 bin kitap bu fuarda kitapseverlerle buluşuyor
YEREL HABERLER 500 bin kitap bu fuarda kitapseverlerle buluşuyor
Körfez'in standı YÖREX'te ilgi görüyor
YEREL HABERLER Körfez'in standı YÖREX'te ilgi görüyor
2 aydır kayıp tersane işçisini, ev arkadaşları boğarak öldürmüş (2) 
YEREL HABERLER 2 aydır kayıp tersane işçisini, ev arkadaşları ...
Yurt önünde tekme tokat kavga kamerada Yurdu basmak isteyen sol görüşlü grupla görevliler arasında yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Yasin Kaplan: "O gün buraya gelen kişiler sloganlarında, 'Biz buraya öğrencileri, halkı indireceğiz. Kamunun gücü ile bizden çaldığınız yurdu geri alacağız ve kamuya teslim edeceğiz' dediler"
YEREL HABERLER Yurt önünde tekme tokat kavga kamerada Yurdu basmak ...
Başkan Büyükakın’ın Marmara’ya yönelik önerilerine Bakan Kurum’dan tam destek
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın’ın Marmara’ya yönelik önerilerine ...
TÜBİTAK’da oksijen tüpü patladı: 1 Yaralı
YEREL HABERLER TÜBİTAK’da oksijen tüpü patladı: 1 Yaralı
Yanan çamaşır makinesi apartman dairesini kül ediyordu
YEREL HABERLER Yanan çamaşır makinesi apartman dairesini kül ...
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın korkuttu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.