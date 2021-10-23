Balık yüklü kamyonetin tabanında 53 kilo 'skunk' ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, polis ekiplerince takibe alınıp, durdurulan balık yüklü kamyonette narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın tabanına gizlenmiş 53 kilo skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda İstanbul´a gitmekte olan bir kamyoneti takibe aldı. Polis ekipleri, kamyoneti durdurarak emniyet müdürlüğünün otoparkına çekti. Balık yüklü kamyonette narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine kamyonetin taban kısmındaki bölüm kesilerek ortaya çıkarıldı. Aracın tabanına paketler halinde konulan 53 kilo skunk ele geçirildi. Narkotik köpeğine yakalanmamak için yapılan taktik yetersiz kalırken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-10-23 18:46:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.