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– Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor sahasında ağırladığı Beşiktaş HDI Sigorta’yı 8567 mağlup etti.



Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu xx, Alper Elçikoca xx, Münevver Özemre xx

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 4, Gülse Uğur xx, Melisa Korkmaz xxx 22, Nehir Ulufer xx 3, Sıla Dikmenoğulları xx, Emel Sığırcı x, Nirra Fields xxx 30, Viktoria Vladimirovna Mircheva xx 2, Defne Paylar x, Kristina Jasmine Higgins xxx 14, Gabriela Marginean xxx 10

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Beşiktaş HDI Sigorta: İlze Jakobsone xxx 13, Şelale Kepenç xx 6, Ceyda Necmiye Bekar x, İremnaz Topuz xxx 12, Özge Yavaş xxx 9, Elif Bayram xx 2, Paulina Hersler xx 4, Meighan Sharee Simmons xxx 13, İlayda Güner xx 8, Melek Uzunoğlu x

Başantrenör: Erdal Erdinç

1. Periyot: 2414 (UMF Yapı İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 4335 (UMF Yapı İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 7145 (UMF Yapı İzmit Belediyespor lehine)

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