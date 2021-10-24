Kocaeli’de sonbahar temizliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, günlük rutin hizmetlerinin yanı sıra kent genelinde sonbahar temizliğini de başlattı.

Kocaeli’de sonbaharın gelişiyle birlikte dökülen yapraklar, yağışlı havalar nedeniyle oluşan olumsuz koşullar çevrede hoş olmayan görüntülere yol açıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de sonbaharla birlikte temizlik faaliyetlerine ağırlık verdi. Kentin her köşesinde dökülen yapraklar toplanıyor, tıkanan mazgallar açılıyor, park ve bahçeler, yaya köprüleri ve asansörler elden geçiriliyor. Temizlik çalışmaları, Kocaeli'nin 12 ilçesinde de sürüyor.

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