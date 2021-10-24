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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

USTAM projesi ile iş sahibi oldular

İHA

USTAM projesi ile iş sahibi oldular

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam odaklı USTAM projesinden eğitim alıp mezun olan kursiyerler iş sahibi olmaya başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde eğitim, iş ve istihdamın tüm etkin unsurlarının bir araya getirildiği istihdam odaklı projede eğitim alıp mezun olan kursiyerler iş sahibi olmaya başladı. Uygulama ağırlıklı hazırlanan eğitim müfredatlarının uygulandığı USTAM’da, satış ve pazarlama gücü eğitim programcılığı, IT uzmanlığı eğitim programcılığı, yazılım uzmanlığı eğitim programcılığı ve bilgisayar destekli tasarım ürünleri gibi programların yer aldığı eğitimlerde usta adayları eğitim aldı.
"Kendimi şanslı hissediyorum"
USTAM projesinde satış ve satış gücü branşında eğitim alan Beykoz Üniversitesi Lojistik Bölümü mezunu Ayşe Yurtseven, mezun olduktan sonra 3 yıl iş bulmak için uğraştı. Billboardlarda KOMEK USTAM projesinin reklamını görünce vakit geçirmeden eğitim için başvurduğunu söyleyen Yurtseven, "USTAM eğitimlerine katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bizlere eğitim veren hocalar Kocaeli Üniversitesinde alanında uzman olan eğitmenlerdi. Eğitimler çok iyi ve verimli geçti. Daha mezun olmadan bir turizm ve ulaştırma şirketinde iş buldum. USTAM projesi bana ve arkadaşlarıma çok şey kattı. Bizi nitelikli eğitimler verip teorik ve uygulamalı dersler veren USTAM projesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
"Eğitimler devam ederken iş buldum"
Projeye kabul edildiği için mutlu olduğunu belirten bir diğer kursiyer Mustafa Işık ise "USTAM Kocaeli eğitimleri çok verimli ve olumlu geçti. Daha eğitimler devam ederken ben iş buldum. İş mülakatında USTAM eğitimlerinde aldığımız bilgiler çok işime yaradı. Ben kendini geliştirmek isteyen, iş sahibi olmak isteyen gençlere USTAM eğitimlerine katılmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

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