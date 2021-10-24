Derince'de hafızlık icazet töreni

Derince Müftülüğü Cımbızlar Camii Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimi alan ve icazet almaya hak kazanan ortaokul öğrencileri için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programda protokol üyeleri tarafından selamlama konuşmaları yapıldı. Öğrencileri tebrik eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Hafızlık dinimizde çok önemli bir mertebe. Rabb'im, ömür boyu bu güzellikleri yaşayabilmeyi bizlere nasip etsin. Bu vesileyle kıymetli öğrencilerimizi, onları yetiştiren hocalarımızı ve öğrencilerimizin ailelerini canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. Tören, genç hafızlara başarı belgeleri ve hediyelerinin takdim edilmesinin ardından yapılan dualarla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.