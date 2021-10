Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi'nde müsilajla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda olumlu sonuçların alınmasıyla Kocaeli´nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos depreminde bir kısmı sulara gömülen Değirmendere´de dalışlar yeniden arttı. Müsilajdan su altındaki enkazın görünmediğini belirten dalış eğitmeni Cihan Arslan, "Müsilaj sürecinde su altında görüş yoktu. Birbirimizi göremiyorduk. Müsilaj yok denilecek düzeye gelince dalış sayımızı artırdık" dedi.

İzmit Körfezi'nde ilk olarak Nisan ayında görülen ve deniz yüzeyini kaplayan müsilaj su altını da etkiledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum öncülüğünde gerçekleştirilen 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında deniz salyasının etkili olduğu bölgelerde deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla temizlik çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarla müsilaj, deniz yüzeyinde etkisini kaybetti. Gölcük ilçesi Değirmendere sahilinde dalış yapan dalgıçlar, müsilajın etkisinin azalıp su altında görüşün artmasıyla, 17 Ağustos depreminde sulara gömülen bölgede dalışlarını arttırdı.

'DALIŞ YAPMAYA GELENLERİN SAYISI ARTTI'

Müsilaj etkisinin azalmasıyla, dalış için gelenlerin sayısında artış olduğunu söyleyen dalış eğitmeni Cihan Arslan, "Şu anda müsilajın herhangi bir etkisi yok. 4 ay öncesine kadar görüş şartları çok kötüydü, hem su yüzeyinde hem de su dibinde. Şu anda müsilajdan eser yok, görüş gayet iyi. Normal standartlarına döndü Marmara Denizi. Bulunduğumuz bölgede dalış turizmi de yapılıyor. Müsilajın temizlenmesinden sonra buraya dalış yapmak için gelenlerin sayısı arttı. Görüş şartları bizim en büyük etkenlerimizden biri. Müsilaj azaldı, batık çok daha net görülüyor. Dışarıdan gelen dalgıçlara çok daha iyi hizmet verebiliyoruz" dedi.

'CANLILIK ARTTI, BALIKLARI GÖREBİLİYORUZ'

Eskiye nazaran müsilajdan eser kalmadığını söyleyen Dünya Engelliler Serbest Dalış Şampiyonu Ufuk Koçak, "İndiğimiz her derinliğin üzerinde müsilajın korku filmlerinde olduğu gibi bir örtüsü vardı. Eskiden her şey hayalet gibiydi, ölümün perdesi gibi yayılmıştı. Suyun altına indiğimizde karşılaştığımız görüntü kötüydü. Yapılan son çalışmalarla birlikte müsilajın etkisi son derece azalmış ama bu yeterli mi, değil. Bu tür temizlik çalışmalarının devam etmesi gerekiyor. Dalış yaptığımız bölge, 17 Ağustos´ta suyun altına kalan bir bölge. Zaten bir yerde ölümü anlatan bir nokta fakat o enkazın içerisinde balıklar yuva yapmış. Bir yerde ölüm diğer tarafta yaşam var bir anlamda. O enkazın üzerine müsilajın da gelmesi iyice ürkütücü bir hal almıştı. Şu an azalmayla beraber canlılık arttı. Yeniden balıkları görebiliyoruz. Müsilajın çok yoğun olduğu dönemde maalesef boğulan balıklar görmüştük ama şu anda aşağıda hareketlilik çok iyi. Daha da güzel olacağına inanıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-10-24 10:38:26



