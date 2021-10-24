Trafikte tehlikeli paten yolculuğu hüsranla bitti Yolu çekmek isterken kendi düşüşünü böyle kaydetti

Kocaeli D100 Karayolu’nda pateniyle seyreden bir genç o anları telefonuyla kaydetmeye çalışınca düşüp bariyerlere çarptı.

Olay, D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşıyla birlikte trafikte pateniyle seyir halinde olan genç, o anları cep telefonuyla kaydetmek istedi. Bir süre izlediği yolu çeken genç, daha sonra arkasına dönünce olanlar oldu. Arkasına döndükten hemen sonra düşen genç bariyere çarptı. Kendi düşüş anını kaydeden genç patenci, ayağa kalkınca gülmeye başladı.

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