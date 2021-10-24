Romanlar sorunlarına Kocaeli'de çözüm aradı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Romanlar sorunlarına Kocaeli'de çözüm aradı

İHA

Romanlar sorunlarına Kocaeli'de çözüm aradı

Kocaeli'de düzenlenen çalıştayda, Roman vatandaşlara yönelik eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler konuları masaya yatırıldı. Sorunlar ele alınarak, çözüm önerileri ortaya kondu.
Anadolu topraklarının en zengin kültürlerinden birine sahip olan Romanların sorunları Kocaeli’de masaya yatırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Romanları Kocaeli’de bir araya getirdi. Roman Çalıştayı ile sorunlar akademik ortamda masaya yatırılarak, çözümleri ortaya kondu. Çalıştayda, 2019 yılında Roman vatandaşların, eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler konularındaki sorunlarının iyileştirilmesine yönelik yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Strateji Belgesi esas olarak ele alındı.
Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan başkanlığındaki çalıştay öğleden sonra çalışmalarına başladı. Çalıştaya, Kocaeli Roman Dernekleri ve Federasyonunun yanı sıra, Türkiye’nin 7 bölgesindeki 25 ayrı kentte faaliyet gösteren Roman derneklerinden 200’e yakın yönetici katıldı. Sabah gerçekleştirilen açılış programının ardından salonda eğitim, barınma, sağlık, sosyal hizmetler ve istihdam masaları kuruldu. Söz konusu maddeler, 2019 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Strateji Belgesi’ne uygun olarak belirlendi.
Salonda eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler konularında masalar oluşturuldu. Her masada katılımcıların yanı sıra moderatör ve raportörler yer aldı. Masalarda öncelikli olarak konu başlıkları ile ilgili sorunlar ele alındı ve çözüm önerileri not edildi. Yenilenmesi düşünülen Romanlara yönelik strateji belgesindeki hususlar da öncelikli olarak görüşüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Söğüt: "YÖREX'te Körfez’imizi en iyi şekilde tanıttık"
YEREL HABERLER Başkan Söğüt: "YÖREX'te Körfez’imizi en iyi şekilde ...
Engelli bireylere ve ailelerine beslenme eğitimi
YEREL HABERLER Engelli bireylere ve ailelerine beslenme eğitimi
Trafikte tehlikeli paten yolculuğu hüsranla bitti Yolu çekmek isterken kendi düşüşünü böyle kaydetti
YEREL HABERLER Trafikte tehlikeli paten yolculuğu hüsranla ...
Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı
YEREL HABERLER Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı
Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Derince'de hafızlık icazet töreni
YEREL HABERLER Derince'de hafızlık icazet töreni
USTAM projesi ile iş sahibi oldular
YEREL HABERLER USTAM projesi ile iş sahibi oldular
Motosikletli kuryenin çarptığı genç kadın yaralandı Yayaya çarpan motosikletli olay yerinden kaçtı
YEREL HABERLER Motosikletli kuryenin çarptığı genç kadın ...
Kocaeli’de sonbahar temizliği
YEREL HABERLER Kocaeli’de sonbahar temizliği
Yanan çiftlik evindeki kulübede 70 bin TL'sini aradı
YEREL HABERLER Yanan çiftlik evindeki kulübede 70 bin TL'sini aradı
Baraka alev alev yandı, küllerin arasında para aradılar Çiftlik bakıcısının kaldığı baraka alevlere teslim oldu Yanan kulübede yüklü miktarda para olduğu söylenince, herkes seferber oldu
YEREL HABERLER Baraka alev alev yandı, küllerin arasında para ...
İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
İkinci el otomobil piyasasını yükseltenleri galericiler tespit etti Fiyatları çip krizi değil, "Ayaklı galericiler" yükseltti 2. el otomobil piyasası belgesiz satış yapan sahte galericilerden dertli
YEREL HABERLER İkinci el otomobil piyasasını yükseltenleri ...
Balık yüklü araçta 53 kilo skunk esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Balık yüklü araçta 53 kilo skunk esrar ele geçirildi
Kocaeli'de bir evde 25 kilo 685 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir evde 25 kilo 685 gram esrar ele ...
KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 85 - Beşiktaş HDI Sigorta: 67
YEREL HABERLER KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 85 - Beşiktaş HDI ...
Balık yüklü kamyonetin tabanında 53 kilo 'skunk' ele geçirildi
YEREL HABERLER Balık yüklü kamyonetin tabanında 53 kilo 'skunk' ele ...
Körfez Ticaret Odası’ndan mesleki eğitim atağı
YEREL HABERLER Körfez Ticaret Odası’ndan mesleki eğitim atağı
Anne Taksi’den yeni bir hizmet daha
YEREL HABERLER Anne Taksi’den yeni bir hizmet daha
19 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu
YEREL HABERLER 19 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu
Romanlar'ın sorunları çalıştayda ele alındı
YEREL HABERLER Romanlar'ın sorunları çalıştayda ele alındı
Lastik fabrikasında iskeleden düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Lastik fabrikasında iskeleden düşen işçi yaralandı
“Şanslı” ilk adımlarını atmaya başladı
YEREL HABERLER “Şanslı” ilk adımlarını atmaya başladı
Cumhuriyet Bayramı coşkusu İzmit’i saracak
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı coşkusu İzmit’i saracak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.