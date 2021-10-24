Temizlik yaptığı sırada doğalgaz parladı Doğalgaz parlaması sonucu yaralanan kadın hastanelik oldu

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde oturduğu dairede temizlik yapan bir kadın, doğalgaz parlaması sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Yenimahalle 5123 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. isimli bir kadın, evinin banyosunda temizlik yaptığı sırada doğalgazda parlama meydana geldi. Bunun üzerine kullandığı kimyasal temizlik maddelerinin alev almasıyla R.K. yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise bölgede yeniden bir yangın meydana gelmemesi için tedbir aldı. R.K.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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