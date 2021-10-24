Emniyetten 'Kapkaç' açıklaması Görüntülerin Diyarbakır olduğu ortaya çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kartepe ilçesinde olduğu iddia edilen kapkaç görüntülerinin Diyarbakır'da yaşandığını ve olayın faillerinin yakalandığını açıkladı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "24.10.2021 günü çeşitli internet haberlerinde, Kartepe ilçemizde yaşanan kapkaç olayına ait olduğu iddia edilen görüntülerin, Diyarbakır ilinde daha önceden yaşanan olaylara ait internette bulunan görüntüler olduğu ve bu olayların faillerinin de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yakalanıp adalete teslim edildiği tespit edilmiştir" denildi.

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