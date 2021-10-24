Kapkaç anı kamerada / HABER İPTALİ



Yazı işleri müdürlerinin dikkatine

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü görüntülerin Diyarbakır´da daha önce yaşanan olaya ait olduğunu ve faillerinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandığını açıkladı. Bu nedenle haberi iptal ediyoruz.

------------------------Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde, kapkaççının bir kadının omzunda asılı olan çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi´nde meydana geldi. Sokakta tek başına yürüyen ismi öğrenilemeyen kadını takip eden kapkaççı, kadının omzunda asılı olan çantasını alıp kaçtı. Kadın, omzundaki çantanın çekilmesiyle dengesini kaybederek yere düştü. Bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kapkaç anı saniye saniye görüntülendi. Polis kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR

2021-10-24 18:06:20



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