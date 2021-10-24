TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Gençlerbirliği: 2

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TFF 1. Lig 10. haftasında Kocaelispor ve Gençlerbirliği arasında Kocaeli’de oynanan mücadele, Ankara ekibi Gençlerbirliği’nin 21’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar

5. dakikada sağ kanattan rakip yarı alana yüklenen Kocaelispor’da Cisse’nin ortasına Ndlovu kafayla topu ağalara gönderdi. Gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

10. dakikada merkezde yaptığı presle topu kapıp hızla hücuma çıkan Kocaelispor’da Benhur’un pasında topla buluşan Dino, ceza yayı içerisinde yerden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 10

22. dakikada Atila Turan sol kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Müsait pozisyondaki Yılmaz’ın kafa vuruşunda kaleci Übeyd topu kornere çeldi.

53. dakikada Kocaelispor’u geride eksik yakalayarak hücuma çıkan Gençlerbirliği’nde sağ kenardan Barış Alıcı topu merkeze çevirdi. Ceza yayının sağ çaprazı üzerinde topla buluşan Tshibola’nın yerden şutunda top kaleci Korcan’ın ellerinde kaldı.

62. dakikada Kocaeli ceza sahası içerisinde topla buluşan Gençlerbirliğili Belyaev, topu sağına çekerek şut açısı yakaladı. Çektiği şuta kaleci Korcan güçlükle müdahale ederken top üst direğe çarpıp ardından kornere çıktı.

72. dakikada kullandığı duran topla ceza sahası içerisinde karambol oluşturan Gençlerbirliği, Barış Alıcı’nın altıpas önüne doldurduğu topta Gökhan Gül’ün kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı. 11

79. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Musa Nizam kaleci Übeyd’i geçip topu içeriye çevirdi. Gençlerbirliği savunması araya girerek topu uzaklaştırmayı başardı.

87. dakikada Gençlerbirliği’nin sol taraftar kullanmış olduğu kornerde Arda Kızıldağ’ın kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

90. dakikada Grechyshkin’in uzaktan şutunda kaleci Korcan topu ellerinden kaçırdı. 12



Stat: Kocaeli Stadyumu

Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Kemal Mavi xx, H. Hüseyin Tetik xx

Kocaelispor: Korcan Çelikay xx, A. Cisse xx, Diogo Coelho x, Musa Nizam xx, Atila Turan xx, Mandjeck xx, Mehmet Taş xx, M. Pereira xx (Semih Karadeniz dk. 59 x), Yılmaz Özeren xx, (Kubilay Yavuz dk. 77 x), Benhur Keser xxx, Dino Ndlovu xxx (Mevlüt Erdinç dk. 59 x)

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Mevlüt Çelik, Alpay Çelebi, J. Omolo, İsa Nalbant, Denizalp Özdemir

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Ömürcan Artan xx, Arda Kızıldağ xx, Mert Kula xx, (Gökhan Gül dk. 61 xxx), Kerem Can Akyüz xx, Aksel Aktaş xx, D. Grechyshkin xxx, Barış Alıcı xxx, O. Belyaev xx, (S. Sallalich dk. 81 x), A. Tshibola xx, B. Eleke xx (İlker Karakaş dk. 90+5 ?)

Yedekler: Ramazan Köse, Musa Şahindere, Metehan Mert, Furkan Şeker, Gökhan Altıparmak, Muhammed Bayır,

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Dino Ndlovu (dk. 10) (Kocaelispor) Gökhan Gül (dk. 72), Grechyshkin (dk. 90) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kartlar: Diogo Coelho (dk. 90) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Atila Turan, A. Cisse (Kocaelispor), Barış Alıcı, Aksel Aktaş, Ramazan Köse, S. Sallalich (Gençlerbirliği)

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