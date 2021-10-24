Kocaelispor - Gençlerbirliği: 1-2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Dinçer AKBİR / İZMİT (Kocaeli) (DHA)STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu(xx), Kemal Mavi(xx), Hasan Hüseyin Tetik(xx)

KOCAELİSPOR: Korcan (xx) - Diogo Aleksis (xx), Mehmet Taş(xx), Musa Nizam (xx), Yılmaz (xx), Dino Ndlovu (xx)(Dk.59 Mevlüt xx), Atila (xx), Abdoulaye Cisse (xx), Mandjeck (xx)(Dk.90 Omolo), Pereira(xx)(Dk.59 Semih xx), Benhur (xx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd(xx) Arda(xx), Mert(xx)(Dk.60 Gökhan xx), Tshibola(xx), Eleke(xx)(Dk.90 İlker), Aksel(xx), Barış(xx), Bieliaiev(xx)(Dk.80 Sallalich), Grechyshkin(xx), Ömürcan(xx), Kerem Can(xx)

GOLLER: Dk.9 Dino Ndlovu (Kocaelispor) Dk.71 Gökhan, Dk.90 Grechyshkin (Gençlerbirliği)

KIRMIZI KART: Dk.90 Diogo Aleksis (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Diogo Aleksis, Atila, Cisse, Diogo Aleksis (Kocaelispor) Barış, Aksel, Ramazan, Sallalich (Gençlerbirliği) TFF 1´inci Lig'de Kocaelispor, evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi.9´uncu dakikada Benhur'un ortaladığı topa dokunan Kocaelisporlu Dino Ndlovu, topu ağlara gönderdi: 1-0.

71'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

90'ıncı dakikada Grechyshkin'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Korcan'ın hatası Gençlerbirliği'ni öne geçirdi: 1-2. DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR Alişan KOYUNCU

2021-10-24 21:34:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.