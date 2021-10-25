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Ahmet Murat Yolcu, “Beklenmedik bir maç oldu” Semih Soğuksu, “Çok önemli galibiyet aldık”

İHA

Ahmet Murat Yolcu, “Beklenmedik bir maç oldu” Semih Soğuksu, “Çok önemli galibiyet aldık”

Türkiye Basketbol Ligi’nde kendi sahasında Akran Gemlik Basketbol’a 7176 mağlup olan Kocaeli BŞB Kağıtspor’un başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, “Saçma sapan, beklenmedik maçtı” dedi. Konuk başantrenör Semih Soğuksu ise “Çok önemli deplasman galibiyeti aldık” diye konuştu
Türkiye Basketbol Ligi'nde Kocaeli BŞB Kağıtspor kendi sahasında Akran Gemlik Basketbol’a 7176 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın da başantrenörleri önemli açıklamalarda bulundu.

“Savaşa savaşa geri geleceğiz”
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, “Saçma sapan, beklenmedik bir maç. İlk yarı 49 yiyor, 46 atıyorsun. İkinci yarı canın çıkıyor savuma yapıyorsun, geri getiriyorsun. Son 5 ofens. Ummadığın işler oluyor. Canımız sağ olsun. Daha yarışın başındayız. 2’de 2 nasıl yaptıysak, yine üstesinden geleceğiz. Alsaydık çok büyük avantaj vardı. Üstün takım olduğumuzu herkese inandırıyorduk. Demek ki savaşa savaşa geri geleceğiz” dedi.

“İstediklerimizi sahaya yansıtamadık”
Oyunda 31 dakika kalan ve skora 6 sayılık katkı veren Kocaeli BŞB Kağıtspor oyuncusu Mert Ulutaş ise, “Gemlik’i tebrik ediyorum. İyi mücadele sergilediler. Kazanmayı hak ettiler. Biz istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Özellikle ilk periyot çok sayı yedik. Sonra onu toparlamak için çok efor sarf ettik. Yorulduk haliyle. Yine de kazabileceğimiz maçtı. İkinci yarı üstünlüğü ele aldık ama sonlardaki basit hatalar ve bitiremediğimiz atışlar öndeyken maçı koparmamıza engel oldu. Ligin başındayız. Mücadele edeceğiz. Bizim başka şansımız yok. Yetenekli oyuncularız. Birbirimize inanıyor ve güveniyoruz. Bunu sahaya yansıtıp galibiyet almamız lazım. Önümüzdeki haftalarda galibiyetler alıp bunu telafi edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Oyun planına sadık kaldık"
Akran Gemlik Basketbol Başantrenörü Semih Soğuksu,“Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Oyucularımız tebrik ediyorum. Kocaeli’yi de tebrik ediyorum. Çok güzel basketbol izlendi. Çok iyi mücadele oldu. Bütün hafta iyi hazırlanmıştık. Geçen haftaki Akhisar galibiyetinin öneminin olması için böyle deplasman galibiyetlerine ihtiyacımız vardı. Oyuncularımız oyun planına sadık kaldı ve iyi mücadele etti. Sonunda bizim için çok önemli galibiyet aldık. Mutluyuz. Cuma günü TED Koleji ile maçımız var. Ona da en iyi şekilde hazırlanıp deplasman galibiyetlerini arttırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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