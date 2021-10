Sepaş x Genç Girişim'de finalist 5 proje geliştirilmeye hak kazandı

Sepaş Enerji'nin kurumsal gelişim projesi Sepaş x Genç Girişim’de ilk finalistler belli oldu. 6 aylık uzun maratonun ardından finale kalmayı başaran 5 proje, geliştirme aşamasına geçti.

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji’nin kurumsal gelişim projesinde ilk yılın sonuna gelindi. Geçtiğimiz nisan ayında, kurum içindeki yenilikçi fikirleri değerlendirmeye alıp ödüllendirme amacıyla başlayan projenin ilk senesinde finalistler belirlendi. Finale kalmayı başaran projeler, mentorluk programının ardından ekipler tarafından geliştirme aşamasına alındı. Sepaş x Genç Girişim’in 6 aylık maratonu, kurum içinden tam 93 projefikir başvurusuyla start aldı. Nisan ayında başlayıp iki hafta süren başvuru sürecinin sonrasında toplanan fikirler, Sepaş Enerji yöneticileri tarafından ayrıntılarıyla incelendi. Proje sahibi ekipler, değerlendirmelerin ardından uygun bulunan en iyi 10 fikri jüri üyelerine sundu.

Sunumların ardından 5 fikrin 6 haftalık mentorluk programına katılmalarına karar verildi. Program boyunca Sepaş Enerji’nin uzman kadrolarından mentorluk eğitimi alan projelerin final sunumları 13 Temmuz 2021’de gerçekleştirildi. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu finalist 5 projenin de ekiplerce geliştirme aşamasına geçmeye hak kazandıkları açıklandı.

Sepaş Enerji Kurumsal Gelişim ve Satın Alma Direktörü Ebru Şahan, Sepaş x Genç Girişim’in ilk yılını değerlendirdi. Projenin ilk seneden yenilikçi fikirler üretmeye başladığını söyleyen Şahan, ilginin beklenenin üzerine çıktığını dile getirdi. Şahan, "Sepaş x Genç Girişim’in ilk yılını başarıyla tamamlamaktan mutluyuz. Henüz başvuru aşamasında 93 proje üretilirken bu rakam çalışan sayımızın yaklaşık yüzde 46’sına denk geliyor. Arkadaşlarımızın projeye bir hayli ilgi gösterdiklerini söyleyebilirim" dedi.

"Her yıl yeni projeler kazandıracak"

Sepaş x Genç Girişim’in şimdiden sektörde fark oluşturmaya başladığını kaydeden Şahan, "Her biri birbirinden değerli ve ilginç fikirler, yöneticilerimiz tarafından titizlikle değerlendirilip enerji sektörüne kazandırılmak üzere mentorluk eğitimine dahil edildi. Finale kalıp geliştirme aşamasına geçmeyi başaran 5 projemizin sahiplerini ve yenilikçi fikirleriyle ortak kurumsal akla katkıda bulunan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Sepaş x Genç Girişim projesiyle enerji sektörünün iş modellerine her yıl katma değeri yüksek yeni projeler kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.