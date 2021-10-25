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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Petrol istasyonuna dalan taksi, hurda aracı ve otomobile çarptı: 1 ölü

İHA

Petrol istasyonuna dalan taksi, hurda aracı ve otomobile çarptı: 1 ölü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde petrol istasyonuna dalan ticari taksi, önce hurda aracına ardından da yıkama sırası bekleyen otomobile çarptı. Kazada devrilen hurda aracının sürücüsü hayatını kaybederken, araçtaki hurdalar ise petrol istasyonuna saçıldı.
Kaza, Gölcük ilçesi D130 Karayolu Yazlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 T 5014 plakalı ticari taksi, petrol istasyonuna daldı. İstasyonda park halindeki 34 ME 1440 plakalı hurda aracına çarpan taksi, daha sonra da yıkama sırası bekleyen 41 FU 394 plakalı Honda marka otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan taksi, petrol istasyonun çevresinde bulunan börekçi dükkanının önünde durabildi. İstasyon çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurda aracının ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza anını anlatan Ali Gencer, "Gölcük istikametinden gelen taksi, yolcu otobüsünü sollarken petrole daldı. Park halinde olan hurda aracına vurdu. Ardından bizim pompaların içinden geçip yıkama sırası bekleyen Honda marka otomobile vurduktan sonra da börekçi dükkanının önünde durabildi. Bu olayda Suriyeli bir vatandaşımız vefat etti. Pompacılarımıza herhangi bir şey olmadı" dedi.
Öte yandan, kaza sebebiyle hurda aracında bulunan malzemeler petrol istasyonunun çevresine saçıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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