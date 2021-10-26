SağlıkKent Konutları'nda kura zamanı geldi

Kocaeli'deki kamu ve özel sektörde görev yapan sağlık çalışanları için hayata geçirilecek SağlıkKent Konutlarında hak sahipleri kurayla belirlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının talepleri doğrultusunda Kocaeli'de görev yapan sağlık personeli için SağlıkKent Konutları projesini hayata geçiriyor. Projede yarın kura heyecanı yaşanacak. Yapılacak 502 konut için 782 geçerli başvurunun bulunduğu SağlıkKent Konutları için Antikkapı’da saat 13.00’te noter huzurunda kura çekilişi yapılacak. Kura çekilişine katılacak olan geçerli başvuru sahiplerinden 112’si halen özel sektördeki sağlık çalışanlarından oluşuyor.

255 binden başlıyor

Projede fiyatlar 255 bin lira ile 528 bin lira arasında değişiyor. Daire alacak sağlık çalışanları yüzde 20 peşin ödedikten sonra 60 ay yüzde 0,79, 120 ay 1,06 kar payı oranında konut kredisi kullanabilecek. Büyükşehir tarafından 18 ayda teslim edilmesi planlan konutlar için Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatı ile konutları peşin alanlara yüzde 5 indirim yapılacak. Projenin ihalesi ise Kent Konut tarafından 23 Kasım Salı günü saat 11.00’de yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.