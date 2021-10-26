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Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Aşı olmadığım için böyle yatıyorum

DHA

Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Aşı olmadığım için böyle yatıyorum


Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, aşısını yaptırmayan ve koronavirüse yakalandıktan sonra sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakımda tedaviye alınan Emine İçöz (40), aşısızlara seslendi. Zor süreç geçirdiğini belirten İçöz, "40 yıldır yaşamadığımı, bu süreçte yaşadım. Nefes alamadım, çok zor. Ben aşı olmadığım için böyle yatıyorum. Bu kadar derde yakalanacağımı bilseydim aşı olmak isterdim" dedi. İçöz´ün hastanede tedavisi devam ettiği sırada verdiği mesajı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı.
İzmit´te yaşayan ve Covid-19 aşısı yaptırmayan Emine İçöz, 12 Ekim'de bazı semptomlar üzerine test yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan ve evde tedavisine başlanan İçöz, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Seka Devlet Hastanesi Covid-19 Polikliniği'ne yatırıldı. Burada oksijen ihtiyacı artan İçöz, 22 Ekim'de yoğun bakıma alındı. Pandemi sürecinde tüm uyarılara rağmen aşı yaptırmayı düşünmediğini söyleyen İçöz, yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.
`BENİM YAŞADIKLARIMI YAŞAMAYIN´
Hastalık sürecinin çok zor geçtiğini anlatan Emine İçöz, "40 yaşındayım, 40 yıldır yaşamadığımı bu süreçte yaşadım. Soluk alamadım, nefes alamadım, çok zor. Ben aşı olmadığım için 15 günden beri böyle yatıyorum. Kemiklerim çok sızladı, vücudum sızladı. Bir grip olarak geldi ondan sonra yemeden içmeden düştüm" dedi.
Yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı haldeyken aşı yaptırmayanlara çağrıda bulunan Emine İçöz, "Ben çok kötü geçirdim, çok halsiz kaldım. Bu kadar derde yakalanacağımı bilseydim aşı olmak isterdim. 15-20 gündür cihazla zor alıyorum nefesimi. Allah´ım inşallah çocuklarıma bağışlayacak beni. Aşınızı vurun, benim yaşadıklarımı yaşamayın" diye konuştu.
BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Emine İçöz´ün hastanede tedavisi devam ettiği sırada verdiği mesajı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca´nın "Kırk yaşındayım. Bu yaşıma kadar yaşamadığımı yaşadım. Bu kadar kötü yakalanacağımı bilseydim aşı yaptırmak isterdim" notuyla yaptığı paylaşım, kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-10-26 11:08:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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