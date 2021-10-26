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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 733 bin lira ceza

DHA

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 733 bin lira ceza


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT Körfezi´nde demirli Bahama bandıralı kuru yük gemisine hidrolik yağı dökerek denizi kirlettiği gerekçesiyle 2 milyon 733 bin 315 lira ceza kesildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi´ne bağlı deniz uçağıyla havadan yapılan kontrol sırasında körfezin doğu ucunda demirli bulunan Bahama bandıralı kuru yük gemisinin denize hidrolik yağı döktüğü tespit edildi. `CS Calla´ isimli gemiye 2 milyon 733 bin 315 TL ceza kesildi. Ardından kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-10-26 13:44:53

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