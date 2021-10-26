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Çiftçi ve üreticilere 38.5 milyonluk destek Kocaeli'de tarıma verilen destek 82 milyona ulaştı

İHA

Çiftçi ve üreticilere 38.5 milyonluk destek Kocaeli'de tarıma verilen destek 82 milyona ulaştı

Kocaeli'de 11 bin üreticiye 38.5 milyonluk yüzde 50 hibeli 6 bin ton kompoze gübre, 3 bin çiftçiye ise bin 278 ton tohum desteği sağlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2 buçuk yıllık dönemde tarıma verdikleri desteğin 82 buçuk milyona ulaştığını açıkladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir, destek projeleri kapsamında 11 bin üreticiye 38.5 milyonluk yüzde 50 hibeli 6 bin ton kompoze gübre, 3 bin çiftçiye ise bin 278 ton tohum desteği sağladı. Gübre ve tohumun teslim edilebilmesi için düzenlenen programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, daire başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri, muhtarlar, çok sayıda çiftçi ve üretici katıldı.

"Çiftçilerimize destek sağlamak gerekiyordu"
Gıda güvenliği konusunun, belediyelerin önemli yükümlülüklerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Büyükakın, "Tarımsal üretimin, hayvancılığın desteklenmesi bizler için hayati önem arz ediyor. Özellikle küresel ısınmanın getirdiği tehditler, pandemi sürecinde yaşanan zorluklar bütün bunları birlikte düşündüğümüzde tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanması ciddi bir mesele haline geldi. Özellikle Avrupa'da görüyoruz, ürünlerin boş olduğu raflar, belli ürünlerin üretiminde yaşanan kıtlıklar, sıkıntılar, gıda güvenliğinin sağlanmasını günümüz açısından çok önemli mesele haline getiriyor. Yine Dünya petrol fiyatlarında yaşanan yükselişler, doğalgaz fiyatlarında yaşanan yükselişler gübre üretimi açısından çok önemli maliyet olan bu ürünlerin fiyatlarını yükseltiyor. Böyle küresel bir sorun ile karşı karşıya kaldık. Böyle bir durumda meseleyi yeniden ele almak ve tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak açısından çiftçilerimize destek sağlamak gerekiyordu" dedi.

"Verdiğimiz destek 82 buçuk milyona ulaştı"
İlgili odalar, çiftçiler ve üreticiler ile toplantılar yaptıklarını vurgulayan Büyükakın, şu ifadeleri kullandı:
"Yaptığımız toplantılarda yüzde 50 hibe desteği verilmesi halinde ciddi bir rahatlama sağlanacağını bize iletildi. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptı. Yaklaşık 11 bin çiftçimize yüzde 50 hibe destekli gübre verilmesi konusunda karar alındı, bugünde o dağıtım törenini gerçekleştirdik. Aynı zamanda, yaklaşık bin 300 çiftimiz tohum desteğinden yararlanıyor. Burada yapılan ise sertifikalı tohumların ekilmesini teşvik ederek, dekar başına elde edilen verimliliğin artırılması. Sertifikalı tohumların ekilmesi halinde dekar başına yüzde 25'e varan, hatta üzerine çıkan iyileştirmelerin olduğunu gördük. Bu da son derece önemli bir konu. Bugün bu iki töreni gerçekleştirmiş olduk. Bugün ki tören, toplamda 38 buçuk milyon bütçesi olan bir yardım programının töreniydi. Ama 2 buçuk yıllık dönemde tarıma verdiğimiz destek 82 buçuk milyona ulaştı. Çiftçilerimize akaryakıt desteği de vermiştik"
Tahir Büyükakın, çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, talep edildiği takdirde desteklerinin süreceğine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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