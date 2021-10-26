TEM’de un yüklü kamyona çarpan kamyonet bu hale geldi Kamyonet sürücüsü kağıt gibi olan şoför kabininde sıkışarak yaralandı

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Tem Otoyolu’nda seyir halindeki un yüklü kamyona arkadan çarpan kapalı kasa nakliyat kamyonetinin sürücüsü, şoför kabininde sıkışarak yaralandı.



Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Y. idaresindeki 41 L 7406 plakalı kapalı kasa nakliyat kamyoneti, önünde seyreden Lokman Y. idaresindeki 06 HVY 44 plakalı Man marka un yüklü kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 90 metre sürüklenen kamyonetin, sürücüsü parçalanan şoför kabininde sıkışarak yaralandı. kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, şoför kabininde sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sona ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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