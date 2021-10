Nesli tükenen sincabın en tatlı halleri Her sabah personelden önce ofise girerek bardaktan su içen sincaplar görenleri şaşırtıyor

Ormanya Doğal Yaşam Parkında yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl sincaplar, her sabah yönetim ofisine giriyor. Çalışma masalarında beslenen sincapların en tatlı halleri izleyenleri güldürüyor.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkının canlı popülasyonu her geçen gün artmaya devam ediyor. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya’da hayvanlara sunulan ferah yaşam alanları, rahatça üremelerine, alandaki doğal tür sayısının giderek artmasına katkı sunuyor. Alanda yaşayan hayvanların tüm ihtiyaçlarını karşılayan personelin yönetim ofisleri ise son günlerde sürpriz misafirlerinin uğrak yerlerinden biri haline gelmeye başladı. Soyu tükenme tehlikesi altında olan kızıl sincapların girerek çalışma masalarının üzerinde gezdiğini gören Ormanya personeli, ilk zamanlar şaşırsalar da her gün gelen sincaplarla ofislerini paylaşır hale geldiler.

Her sabah erken saatte Ormanya personellerinin geliş saatlerinde yönetim ofisine giren kızıl sincaplar, ofiste gezinerek çalışma masalarının üzerindeki yiyecek ve içeceklerden tüketmeye başladı. Zamanla personelin bardaklarından su içmeye de başlayan kızıl sincaplar, ofisteki çalışanların adeta neşe kaynağı haline geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.