Kocaeli ikinci doz aşıda mavi kategoriye geçti



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ ikinci doz aşı oranında yüzde 75´in üzerine çıkarak mavi iller kategorisine geçti. Aşı oranına rağmen vaka sayılarında artış yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre kentte haftalık vaka sayısı ortalaması 428,44 oranına yükseldi. Kocaeli ikinci doz aşı oranında ise yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi iller kategorisine geçti. Buna rağmen kent genelinde birçok kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Hayat Eve Sığar uygulamasında ise kent genelinin neredeyse tamamının kırmızı renkte olması dikkat çekiyor.

Aşı yaptıranların maskelerini çıkarmaya başladıklarını söyleyen esnaf Cenk İnan, "Ben aşımı olduğum halde tedbirimi bırakmıyorum. Çevremdeki insanlar maalesef dikkat etmiyor. Herkesin dikkat etmesi gerekir. Koronadan kurtulmak istiyoruz. İzmit´te aşılama oranı yüksek. Aşı olanlar maskelerini çıkarmaya başlıyor ve kimse bu konuda dikkat etmiyor. Aşı olunca insanlar koronavirüsün bulaşmayacağını zannediyorlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-10-27 11:54:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.