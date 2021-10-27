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Görme engelli yolcuya sürücüden örnek davranış Aracını durdurup koluna girdiği yolcusunu yolun karşısına geçirdi

İHA

Görme engelli yolcuya sürücüden örnek davranış Aracını durdurup koluna girdiği yolcusunu yolun karşısına geçirdi

Kocaeli’de halk otobüsü sürücüsü, durakta araçtan inmek isteyen görme engelli yolcusunu yolun karşısına geçmesine yardımcı olarak diğer yolcuların takdirini kazandı. O anlar ise aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde halk otobüsü sürücüsü, aracında yolculuk yapan görme engelli bir yolcunun gören gözü oldu. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 175 numaralı UmuttepeKörfez arasında hattında görev yapan halk otobüsünün sürücüsü Engin Bekçi, otobüste yolculuk yapan görme engelli bir yolcusunun yardımına koştu. Halk otobüsünün Derince istikametinde ilerlediği sırada görme engelli yolcusunun inmek için hazırlandığını gören Bekçi, aracını yavaşça durdurduktan sonra sürücü kabininden çıkarak görme engelli yolcusunun koluna girdi. Otobüsten indirdiği yolcusuna yaya geçidinden karşıya kadar geçerken eşlik eden halk otobüsü sürücüsü Engin Bekçi, yolcusunun güvenle karşıya geçmesinin ardından aracına geri döndü.

Sürücü kabininden çıkıp koluna girdi
Olayın ardından yaşadıklarını paylaşan halk otobüsü sürücüsü Engin Bekçi, “Derince geçit mevkiinde aracıma binen görme engelli yolcuyu dikiz aynamdan ara ara takip ediyordum. İnmek istediğini fark ettiğimde de aracımı güvenli bir yere park edip, şoför kabinimden kalkarak arka tarafa ilerledim. Yolcumuza yardım edeceğimi ilettim. Sonrasında aracımdan indirdiğimde, ‘Karşıya geçecek misiniz?’ diye sordum, o da ‘evet’ yanıtını verdi. ‘Buyurun ben yardımcı olacağım, karşıya da size ben eşlik edeceğim’ dedim. Ve yolun karşısına birlikte geçerek kendisine, ‘İyi günler’ diledim. Yolcumuz da bana hassasiyetinizden dolayı çok teşekkür etti” dedi.

“İnsanlık görevimi yaptım”
Bu gibi durumlarla gün içerisinde sıklıkla karşılaştıklarını da sözlerine ekleyen Bekçi, "Yolcularımız bizim var oluş sebebimizdir. Tüm yolcularımız bizim misafirlerimizdir. Evimizde misafirlerimize nasıl davranıyorsak, araçlarımızda da yolcularımıza öyle davranıyoruz. İnanın bu gibi durumlarda biz şoförlere büyük görev düşüyor. Bizler de görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeyi, yolcularımızı memnun etmeyi kendimize hedef edindik. Böylesine anlamlı bir hareket beni de çok memnun etti’’ diye konuştu.
Yolcular tebrik etti
Olay anında şoförün aracı durdurup yerinden kalkmasını şaşkınlıkla karşılayan yolcular ise ardından engelli bir bayana yardım ettiğini görünce çok duygulandı ve memnun oldu. İlk şaşkınlıkların ı atlatan yolculardan bazıları cep telefonuyla bu anları kayıt altına alırken, bazıları ise araçtan inerken sürücüyü yaptığı bu örnek hareketten dolayı tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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