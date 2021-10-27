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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaelispor, kupada moral arayacak

İHA

Kocaelispor, kupada moral arayacak

TFF 1. Lig’de son maçında sahasında Gençlerbirliği’ne mağlup olan Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası’da karşılaşacağı Bayburt Özel İdarespor maçından galip ayrılarak moral bulmayı hedefliyor.
Ligde son 4 maçından galibiyetle ayrılan Kocaelispor, seriyi 5 maça çıkarmak isterken Gençlerbirliği’ne mağlup oldu. Taraftarı önünde alınan mağlubiyet camiada moralleri bozarken Ziraat Türkiye Kupası maçında takım hem moral hem de tur için sahada olacak. Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında yeşilsiyahlılar Bayburt ÖİS’i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Kocaelispor’da bu sezon oynanan resmi maçlarda Dino Ndlovu ve Benhur Keser haricinde hiçbir oyuncudan gol katkısı alınamamış olması dikkat çekiyor. Savunma anlamında ise Körfez ekibi, hala ligin en az gol yiyen takımları arasında bulunuyor.
2. Lig’de orta sıralarda yer alan Bayburt ÖİS’in ise istikrarsız form grafiğine sahip olduğu görülüyor. İki ekip arasında daha önce oynanan 4 maçtan 2 beraberlik çıkarken birer kez de taraflar birbirlerine karşı galip geldi. Saat 13.00’te başlayacak olan mücadelede hakem olarak Can Cengiz düdük çalacak. Gençlerbirliği mağlubiyetiyle 4 maçlık galibiyet serisi sona eren yeşilsiyahlılar, Bayburt Özel İdarespor karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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