Bağışladığı karaciğerle kayınvalidesini hayata bağladı 15 yıllık gelinden örnek davranış

Kocaeli'de yaşayan 2 çocuk annesi Sibel Tosun, bağışladığı karaciğeriyle kayınvalidesini hayata bağladı. Aralarındaki ilişki ile herkese örnek olan gelinkayınvalide, şimdilerde birbirlerine "ciğerim" diyerek hitap ediyor.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 2 çocuk, 3 torun sahibi Nevin Tosun (65), 4 yıldır karaciğer yetmezliği ile mücadele etti. Durumu gittikçe kötüleşen Tosun'un imdadına ise 15 yıllık gelini yetişti. Kayınvalidesini öz annesinden ayırmayan Sibel Tosun (38), donör olarak hiç düşünmeden karaciğerini verdi. Gelinkayınvalide, 6 Ekim’de İstanbul’da özel bir hastanede ücretsiz operasyon geçirdi.



"Sağlığıma kavuştum"

Zorlu bir süreçten geçtiğini anlatan Nevin Tosun, "Son 4 senede çok kötü günler yaşadım ama ameliyat olduktan sonra Allah’ıma binlerce şükürler olsun sağlığıma kavuştum. Eski sıkıntılarımın hiç biri yok, hepsi gitti. Çocuklarım maalesef donör olamadı, uymadı. Yeğenim de olmadı. Sibel kızım, “ben gönüllüyüm” dedi. Ben ilk başta kabul etmedim. Sonuçta 2 torunumun annesi, ben nasıl olsa hastayım onun da rahatsızlanmasını istemedim. Ama bana izah ettiler, vericinin zarar görmeyeceğini, vericiye hastadan daha önem verildiğini söylediler, beni ikna ettiler. Sibel’inki uydu. Öyle olunca 5 Eylül'de muayene oldum, 6 Ekim de de ameliyatım başarılı geçti. İki gün yoğun bakımda kaldım. Şimdi 1 haftadır evimdeyim, Allah'ıma şükürler olsun. Bu arada şeker ve tansiyon hastasıyım, hepsi normale döndü" dedi.



"Kızıma, "ciğerim" diyorum"

Gelinine, "ciğerim" diyerek hitap ettiğini kaydeden Tosun, "Kızıma, "ciğerim nasılsın?" diyorum, gülüşüyoruz. Oğlum gelin kızımla beni tanıştırdığı zaman telefonuma "gelincik" diye kaydettim. Gelincik çiçeği narin, nazik ve güzeldir. Ben onu evlat yerine koydum. 2 erkek annesiyim ve bana "kız evladın yok, yazık" dediler "hayır" dedim. "Rabbim bana iki tane hazır kız evladı” verecek dedim. Gerçekten de öyle oldu. Bir de küçük gelin kızım var. Her ikisinden de, annelerinden de Allah razı olsun. Evimizde mutlu bir yaşantımız var. Her şeyi beraber paylaşıyoruz" diye konuştu.



“Bize bebek gibi baktılar”

Sibel Tosun ise ameliyat oldukları hastaneden, doktorlardan ve ekipten çok memnun olduklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hocamız, nakil ekibi, hastane, bütün çalışanlardan çok memnunuz. Allah hepsinden razı olsun. Bize bebek gibi baktılar. Bu bizim için çok önemli. Devletimiz bize 5 kuruş ödetmeden, her şeyi tamamen karşıladı. Nakil olacak hastalar var, biz onlara ulaşmanın derdindeyiz. Ağrı’da ki Ayşe teyzemizde, Tekirdağ'da ki Hasan amcamız da hastaneye gidebilir. İnsanlar hastanenin lüksünü görünce kapısının önünden geçmeye korkuyorlar. Bence gitsinler, araştırsınlar. Biz annemizin senelerdir neler çektiğine şahidiz. Önce Allah'ın rızasını gözetiyorum. Önce Allah rızası, sonra da annemin sağlığına kavuşması benim için önemli"



"Dediği hiçbir şeyi yanlış anlamıyorum"

Kayınvalidesi Nevin Tosun’un çocuklarına ve torunlarına çok bağlı olduğunu dile getiren Tosun, "15 yıldır beraberiz, 5,6 yıl aynı evde kaldık. Bu zamanda gelin ve kayınvalideler pek aynı evde kalmıyor. Biz gayet mutlu şekilde yaşadık. Birbirimize çok bağlıyız. Annemin evlatlarına bağlılığını görmek beni çok mutlu ediyor. Söylediği hiçbir şeyi yanlış anlamıyorum. Çünkü evlatlarının iyiliğini düşünüyor” şeklinde konuştu.

Nakil bekleyen çok sayıda hasta olduğunu vurgulayan Tosun, “Hastane sürecinde yatan hastaların bebek olduğunu gördük. Nakil için donör arandığını gördük. Neden olmasın? Gördüğünüz gibi ben çok sağlıklıyım. 6 aya kadar ciğer kendisini yeniliyor. Lütfen herkes nakil konusunda duyarlı olsun. İnsanın hayatını kurtarmak, onu yaşatmak kadar kıymetli bir şey yok. Ben bunun onurunu hep yaşayacağı" dedi.

