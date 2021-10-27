Bağışladığı karaciğerle kayınvalidesini hayata bağladı 15 yıllık gelinden örnek davranış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağışladığı karaciğerle kayınvalidesini hayata bağladı 15 yıllık gelinden örnek davranış

İHA

Bağışladığı karaciğerle kayınvalidesini hayata bağladı 15 yıllık gelinden örnek davranış

Kocaeli'de yaşayan 2 çocuk annesi Sibel Tosun, bağışladığı karaciğeriyle kayınvalidesini hayata bağladı. Aralarındaki ilişki ile herkese örnek olan gelinkayınvalide, şimdilerde birbirlerine "ciğerim" diyerek hitap ediyor.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 2 çocuk, 3 torun sahibi Nevin Tosun (65), 4 yıldır karaciğer yetmezliği ile mücadele etti. Durumu gittikçe kötüleşen Tosun'un imdadına ise 15 yıllık gelini yetişti. Kayınvalidesini öz annesinden ayırmayan Sibel Tosun (38), donör olarak hiç düşünmeden karaciğerini verdi. Gelinkayınvalide, 6 Ekim’de İstanbul’da özel bir hastanede ücretsiz operasyon geçirdi.

"Sağlığıma kavuştum"
Zorlu bir süreçten geçtiğini anlatan Nevin Tosun, "Son 4 senede çok kötü günler yaşadım ama ameliyat olduktan sonra Allah’ıma binlerce şükürler olsun sağlığıma kavuştum. Eski sıkıntılarımın hiç biri yok, hepsi gitti. Çocuklarım maalesef donör olamadı, uymadı. Yeğenim de olmadı. Sibel kızım, “ben gönüllüyüm” dedi. Ben ilk başta kabul etmedim. Sonuçta 2 torunumun annesi, ben nasıl olsa hastayım onun da rahatsızlanmasını istemedim. Ama bana izah ettiler, vericinin zarar görmeyeceğini, vericiye hastadan daha önem verildiğini söylediler, beni ikna ettiler. Sibel’inki uydu. Öyle olunca 5 Eylül'de muayene oldum, 6 Ekim de de ameliyatım başarılı geçti. İki gün yoğun bakımda kaldım. Şimdi 1 haftadır evimdeyim, Allah'ıma şükürler olsun. Bu arada şeker ve tansiyon hastasıyım, hepsi normale döndü" dedi.

"Kızıma, "ciğerim" diyorum"
Gelinine, "ciğerim" diyerek hitap ettiğini kaydeden Tosun, "Kızıma, "ciğerim nasılsın?" diyorum, gülüşüyoruz. Oğlum gelin kızımla beni tanıştırdığı zaman telefonuma "gelincik" diye kaydettim. Gelincik çiçeği narin, nazik ve güzeldir. Ben onu evlat yerine koydum. 2 erkek annesiyim ve bana "kız evladın yok, yazık" dediler "hayır" dedim. "Rabbim bana iki tane hazır kız evladı” verecek dedim. Gerçekten de öyle oldu. Bir de küçük gelin kızım var. Her ikisinden de, annelerinden de Allah razı olsun. Evimizde mutlu bir yaşantımız var. Her şeyi beraber paylaşıyoruz" diye konuştu.

“Bize bebek gibi baktılar”
Sibel Tosun ise ameliyat oldukları hastaneden, doktorlardan ve ekipten çok memnun olduklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:
"Hocamız, nakil ekibi, hastane, bütün çalışanlardan çok memnunuz. Allah hepsinden razı olsun. Bize bebek gibi baktılar. Bu bizim için çok önemli. Devletimiz bize 5 kuruş ödetmeden, her şeyi tamamen karşıladı. Nakil olacak hastalar var, biz onlara ulaşmanın derdindeyiz. Ağrı’da ki Ayşe teyzemizde, Tekirdağ'da ki Hasan amcamız da hastaneye gidebilir. İnsanlar hastanenin lüksünü görünce kapısının önünden geçmeye korkuyorlar. Bence gitsinler, araştırsınlar. Biz annemizin senelerdir neler çektiğine şahidiz. Önce Allah'ın rızasını gözetiyorum. Önce Allah rızası, sonra da annemin sağlığına kavuşması benim için önemli"

"Dediği hiçbir şeyi yanlış anlamıyorum"
Kayınvalidesi Nevin Tosun’un çocuklarına ve torunlarına çok bağlı olduğunu dile getiren Tosun, "15 yıldır beraberiz, 5,6 yıl aynı evde kaldık. Bu zamanda gelin ve kayınvalideler pek aynı evde kalmıyor. Biz gayet mutlu şekilde yaşadık. Birbirimize çok bağlıyız. Annemin evlatlarına bağlılığını görmek beni çok mutlu ediyor. Söylediği hiçbir şeyi yanlış anlamıyorum. Çünkü evlatlarının iyiliğini düşünüyor” şeklinde konuştu.
Nakil bekleyen çok sayıda hasta olduğunu vurgulayan Tosun, “Hastane sürecinde yatan hastaların bebek olduğunu gördük. Nakil için donör arandığını gördük. Neden olmasın? Gördüğünüz gibi ben çok sağlıklıyım. 6 aya kadar ciğer kendisini yeniliyor. Lütfen herkes nakil konusunda duyarlı olsun. İnsanın hayatını kurtarmak, onu yaşatmak kadar kıymetli bir şey yok. Ben bunun onurunu hep yaşayacağı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Darıca Belediyesi’nden 29 Ekim özel çekilişi
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi’nden 29 Ekim özel çekilişi
Kocaelispor, kupada moral arayacak
YEREL HABERLER Kocaelispor, kupada moral arayacak
Görme engelli yolcuya sürücüden örnek davranış Aracını durdurup koluna girdiği yolcusunu yolun karşısına geçirdi
YEREL HABERLER Görme engelli yolcuya sürücüden örnek ...
Kazan dairesindeki patlama öğretmen ve öğrencileri korkuttu Öğrencileri tahliye eden öğretmenler 112'den yardım istedi
YEREL HABERLER Kazan dairesindeki patlama öğretmen ve öğrencileri ...
Kocaeli ikinci doz aşıda mavi kategoriye geçti
YEREL HABERLER Kocaeli ikinci doz aşıda mavi kategoriye geçti
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Duman konseri ile taçlanacak
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Duman konseri ile ...
Akü kutusunda zulaladığı uyuşturucular ile jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Akü kutusunda zulaladığı uyuşturucular ile jandarmaya ...
İtfaiye’den İZAYDAŞ personeline eğitim
YEREL HABERLER İtfaiye’den İZAYDAŞ personeline eğitim
El yazısını düzeltmek isterken, öğrenciye yazmayı öğreten defter geliştirdi
YEREL HABERLER El yazısını düzeltmek isterken, öğrenciye yazmayı ...
Nesli tükenen sincabın en tatlı halleri Her sabah personelden önce ofise girerek bardaktan su içen sincaplar görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Nesli tükenen sincabın en tatlı halleri Her sabah ...
"Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi" rengârenk oluyor
YEREL HABERLER "Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi" rengârenk oluyor
Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması başlıyor
YEREL HABERLER Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması başlıyor
Restoranda çıkan yangında mahalleli sokağa döküldü Kepenkler açılmayınca itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Restoranda çıkan yangında mahalleli sokağa ...
TEM’de un yüklü kamyona çarpan kamyonet bu hale geldi Kamyonet sürücüsü kağıt gibi olan şoför kabininde sıkışarak yaralandı
YEREL HABERLER TEM’de un yüklü kamyona çarpan kamyonet bu hale ...
Evinin balkonundan beton zemine düşen zabıta memuru ağır yaralandı Önce tenteye çarptı, ardından da beton zemine düştü
YEREL HABERLER Evinin balkonundan beton zemine düşen zabıta memuru ...
Feci kazada ölen yabancı uyruklu vatandaş defnedildi
YEREL HABERLER Feci kazada ölen yabancı uyruklu vatandaş defnedildi
İnşaat sektörünün sorunları bakanlıkta çözüm buldu
YEREL HABERLER İnşaat sektörünün sorunları bakanlıkta çözüm buldu
Servis minibüsü ile çarpışan otomobildeki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Servis minibüsü ile çarpışan otomobildeki çocuk ...
Çiftçi ve üreticilere 38.5 milyonluk destek Kocaeli'de tarıma verilen destek 82 milyona ulaştı
YEREL HABERLER Çiftçi ve üreticilere 38.5 milyonluk ...
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 733 bin lira ceza
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 733 bin ...
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 773 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 773 bin TL ...
Silahlı çatışmada balkondaki kişiyi vuran sanıklara ceza yağdı
YEREL HABERLER Silahlı çatışmada balkondaki kişiyi vuran sanıklara ...
Tahtalı göleti çekim merkezi olacak
YEREL HABERLER Tahtalı göleti çekim merkezi olacak
Korona virüse yakalanan 3 çocuk annesi kurtarılamadı
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan 3 çocuk annesi kurtarılamadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.