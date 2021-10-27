Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 2 - Bayburt Özel İdarespor: 0

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Bayburt Özel İdarespor’u ağırlayan Kocaelispor, 10 kişi kaldığı maçta uzatmalarda bulduğu gollerle sahadan 20 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar

15. dakikada Kocaelispor’da sağ kanattan Semih Karadeniz’in verdiği pasla Tisdell ceza sahasında topla buluştu. Rakiplerinden sıyrılan Tisdell, açıyı bulduktan sonra şutunu çekti. Top direğin yanından dışarıya çıktı.

32. dakikada sol kanattan hızla topu taşıyan Tisdell, ceza sahasına girdiği anda şutunu çekti fakat kaleci Yunus Emre topu kurtarmayı başardı.

62. dakikada rakibinin atağını faulle kesen Y. Omolo, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

78. dakikada Faruk’un ceza sahası dışından set şutunu son anda kaleci İsmet kornere çeldi.

98. dakikada ceza sahası içinde rakibini çalımlayan Benhur’un pasında topla buluşan İsa topu ağlara gönderdi. 10

107. dakikada rakibinin serbest vuruş organizasyonu ardından kontra atağa çıkan Kocaelispor'da Cabezas'ın pasında topla buluşan Benhur meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 20



Stat: Kocaeli

Hakemler: Can Cengiz xx, Mücahit Değirmenci xx, A. Uğurtan Demirtaş xx

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları xx, Atilla Turan xx, Kubilay Yavuz xx (Yılmaz dk. 81 x), Alpay Çelebi xx, J. Omolo x, Semih Karadeniz xx, M. Diop xx (Cabezas dk. 70 xx), Batuhan Yayıkcı xx, T. Tisdell xx (Benhur Keser dk. 70 xxx), Dilaver Güçlü xx (İsmet dk. 81 xx), Yiğitali Bayrak xx (Mehmet dk. 70 x)

Yedekler: Doğukan Kaya, Mevlüt Çelik, İsa Nalbant, Denizalp Özdemir

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Bayburt Özel İdarespor: Yunus Emre Kırdal xx, Tarık Mayhoş xx, Ömer İnan xx, Sefa Narin xx, Ali Aydemir xx, İbrahim Alan xx, Mehmet Taşcı xx, Faruk Çalışkan xx (Mustafa dk. 79 x) Selim Asal xx (İlker dk. 58 x), Emre Yalçın xx (Y. Emre dk. 58 x), Fırat Okur xx (Ömer Esenkaya dk. 45 x)

Yedekler: Oğuzhan Yeşilyurt, Burak Bozbey, Onur Kolay, Uğur Aygören, İbrahim Carlak

Teknik Direktör: Hakan Yılmaz

Goller: İsa (dk. 98), Benhur (dk. 107) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Omolo (dk. 62) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Yiğitali Bayrak, Cabezas (Kocaelispor), Faruk Çalışkan, Mehmet Taşçı (Bayburt Özel İdarespor)

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