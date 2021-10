300 çiftçiye 30 ton tohum desteği Körfez Belediyesinin "Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında 300 çiftçiye 30 ton tohum desteği verildi

Kocaeli'de Körfez Belediyesinin "Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında 300 çiftçiye 30 ton tohum desteği verildi.

Körfez Belediyesi, ilçede tarımı sürdürebilir kılmak ve üretimi arttırmak adına çiftçilere desteğini sürdürüyor. Körfez Belediyesi son olarak Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğini Yayınlaştırma Projesi kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kent Konseyi iş birliği çerçevesinde 300 çiftçiye 30 ton buğday tohumu desteği sağladı.

Sevindikli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen teslim organizasyonuna Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.



"5 dönümlük arazi ekilebilecek tohum hibe edildi"

Çiftçilere desteğin süreceğini belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez Belediyesi olarak Tarım İlçe Müdürlüğümüz, Kent Konseyimiz birlikte "tarıma nasıl destek verebiliriz?" diye düşündük. Bu kapsamda çalışmalar yürüttük. Tarım İlçe Müdürlüğümüz bize sertifikalı tohumun daha kaliteli, daha verimli olduğunu belirtti. Biz de bunun üzerine toplamda 30 tonluk tohum desteği sağladık. Her bir çiftçimize, 5 dönümlük arazisini ekebilecek tohumu hibe ettik. Tohumlar inşallah toprakla buluşacak ve çiftçilerimiz hasadında hem bereketli, hem kaliteli bir hasat elde etmiş olacaklar" dedi.



"Bizim için tarım çok kıymetli"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de tarıma her zaman destekte bulunduğunu kaydeden Başkan Söğüt, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım bizim için önemli, tarıma değer veriyoruz. Yerel yönetimler olarak tarıma katkı sunmaya çalışıyoruz. Çünkü bölgemiz daha çok sanayiyle anılan bir bölge ama bizim için tarım da çok kıymetli. Çünkü bizim ilçemizde 50 bin dönümün üzerinde bir tarım alanı var. Biz bir karışının bile boş olmasını istemiyoruz ve her karışının ekilmesini, ekonomiye ve üretime katkıda bulunmasını istiyoruz. Bu amaçla böylesine bir destek çalışması yaptık. Ben özellikle emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

