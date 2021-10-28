Tıp merkezinde çıkan yangın korkuttu

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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan özel tıp merkezinin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Özel Hayat Tıp Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tıp merkezinin mutfağında çay ocağında kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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