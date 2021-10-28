Ayrılmak isteyen kadın arkadaşını takside öldürdü, cesetle emniyete gidip teslim oldu



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Ali Akbaba (50) kendisinden ayrılmak isteyen kadın arkadaşı Seyhan Gözer'i (44) takside tabancayla başından vurarak öldürdü. Akbaba, Gözer´i hastaneye götürmek isteyen şoförün de başına silahı dayayıp, "Bırak, ölürse ölsün. Sen emniyet müdürlüğüne götür bizi" dedikten sonra taksiyle polis merkezine gidip teslim oldu.

Gölcük ilçesinin kırsal Saraylı Mahallesi´nde Ali Akbaba, sabah erken saatlerde servise binip işe gidecek olan kadın arkadaşı Seyhan Gözer'in yanına gitti. Ali Akbaba, Gözer´e taksiyle kendisini işe bırakacağını söyledi. Bunun üzerine Seyhan Gözer taksiye bindi. Yolculuk sırasında Seyhan Gözer, Ali Akbaba´ya ayrılmak istediğini söyleyince tartışma çıktı. İş yerinin önüne geldiklerinde Ali Akbaba, taksiciye devam etmesini belirtti. Taksi, yeniden Saraylı Mahallesi´nde geldiğinde Ali Akbaba tabancasını çıkararak Seyhan Gözer´in başına ateş etti.

Taksi şoförü Seyhan Gözer´i hastaneye götürmek istedi. Ancak Ali Akbaba, şoförün başına tabancayı dayayıp, "Bırak ölürse ölsün. Sen emniyet müdürlüğüne götür bizi" dedi.

Taksiyle Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giden Ali Akbaba, polise durumu anlatıp teslim oldu. Gözer´in bahçeye park eden taksideki cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Gözaltına alınan Ali Akbaba ile taksi şoförünün ifadesi alınırken, soruşturma sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-10-28 11:54:15



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