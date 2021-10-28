Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları nefes kesti Cumhuriyetin 98. yılında gençlere 98 Robotik Kodlama Atölyesi armağan edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları nefes kesti Cumhuriyetin 98. yılında gençlere 98 Robotik Kodlama Atölyesi armağan edildi

İHA

Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları nefes kesti Cumhuriyetin 98. yılında gençlere 98 Robotik Kodlama Atölyesi armağan edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 98. yılında gençlere 98 adet Robotik Kodlama Atölyesi inşa etti. Atölyelerin tanıtım programında stant açan öğrenciler hünerlerini sergilerken, aynı zamanda 9 drone pilotunun katıldığı "Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları" da yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 98. yılında gençlere 98 adet Robotik Kodlama Atölyesi (KODELİ) inşa etti. Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılan tanıtımda KODELİ projesi kapsamında yapılan 98. Robotik Kodlama Atölyesi gençlere armağan edildi. KODELİ tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, genel sekreter yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Protokol, salondaki törenin ardından fuaye alanında çeşitli okulların öğrencileri tarafından yapılan robotik kodlama stantlarını ziyaret etti.

"Kocaeli’nin gençleri robotik kodlar yazacak"
Proje ile geleceğin gençlerinin çok daha donanımlı yetiştiğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Aslında buradaki ana fikir şuydu; "Çocuklarımızı geleceğin dünyasına hazırlayacağız" demiştik. "Geleceğin dünyasının gittiği yeri doğru tespit edip o doğrultuda çocuklarımızı, yarın içine girecekleri dünyaya göre eğitmemiz lazım" demiştik. Yıllar önce gerekli olan ihtiyaçlarla bugünkü eğitim ihtiyaçları radikal bir şekilde farklılaştı. O manada bizim çocuklarımızı yeni yüzyıla, yeni çağlara, dijital çağlara hazırlamamız için onlara bir donanım sağlamamız gerekiyordu. Buradaki gerçeklik, robotik bir kodlama ile alakalı. Biz de geçtiğimiz yıl 97 tane okulda, bu yıl 98, önümüzdeki yıl 99 ve bir sonraki yıl olan Cumhuriyet'imizin 100’üncü yılında 100 tane okul olmak üzere, robotik ve kodlama sınıflarını kurduğumuzda çocuklarımız, tüm okullarımızda geleceğin teknolojilerine ilişkin öğrenme imkanlarını bulmuş olacaklar. Böylelikle Kocaeli’nin gençleri, Türkiye’nin gençleri robotik kodlar yazmış olacak" dedi.

"Eğitimin yeniden inşa edilmesi gerekiyor"
Fuaye alanında gezdiği stantlardan etkilendiğini ve gençlerin çalışmalarına yönelik yeni eğitim sistemleri gerektiğini söyleyen Büyükakın, şu ifadeleri kullandı:
"Gençlerimiz, robotik ve kodlamanın her alanına dair farklı farklı örnek çalışmalar sergilemiş. Burada en kıymetli olan şey; gençlerimizin yenilikçiliğinin ön plana çıkartılması. Onlar burada bir çaba içinde olurken aslında bir farklılık ortaya koymaya çalışıyorlar. Belki de geleceğin neslini diğerlerinden ayıran en önemli özellik yenilik konusundaki zenginlikleri olacak. Aslında eğitimin bu eksen üzerine yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Teknoloji, dünyamızı çok ciddi manada farklılaştırırken, eğitim sistemimizin hızla buna uyum sağlaması gerekiyor. Biz de bu nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak "çocuklarımızın bu olanaklarını zenginleştirmeliyiz" diye düşündük. Onların tamamını robotik ve kodlama alanında kodlar yazabilecek, donanımlar geliştirebilecek ve üretebilecek bir zihin dünyasına eriştirmek için çalışıyoruz"

Öte yandan KODELİ projesi tanıtım töreniyle birlikte Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları da yapıldı. Yarışlara 9 drone pilotu katıldı. Yapılan eleme yarışlarında ilk sıraya giren yarışmacılar finalde yarıştı. Başkan Büyükakın’ın da takip ettiği final yarışında kazanan Hüseyin Yılmaz Çimen oldu. Finalde ikinciliği Deniz Sarel, üçüncülüğü ise Recep Altay Öztürk elde etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pes dedirten hırsızlık Caminin musluklarını da çaldılar
YEREL HABERLER Pes dedirten hırsızlık Caminin musluklarını da ...
Başkan Aygün, Ankara'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Başkan Aygün, Ankara'da temaslarda bulundu
Dilovası'nda esnafa Türk bayrağı hediye edildi
YEREL HABERLER Dilovası'nda esnafa Türk bayrağı hediye edildi
İzmit Belediyespor 7 genç yeteneği Kocaelispor’a kazandırdı
YEREL HABERLER İzmit Belediyespor 7 genç yeteneği Kocaelispor’a ...
Çayırova'da yazarlar kitapseverlerle bir araya geliyor
YEREL HABERLER Çayırova'da yazarlar kitapseverlerle bir araya ...
KTO ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER KTO ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
Ayrılmak isteyen kadın arkadaşını takside öldürdü, cesetle emniyete gidip teslim oldu/ Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER Ayrılmak isteyen kadın arkadaşını takside öldürdü, ...
Anjiyo için gittiği hastanede düşürüldü, kimin düşürdüğü belirlenemeyince beraat kararı verildi
YEREL HABERLER Anjiyo için gittiği hastanede düşürüldü, kimin ...
Ayrılmak isteyen kadın arkadaşını takside öldürdü, cesetle emniyete gidip teslim oldu
YEREL HABERLER Ayrılmak isteyen kadın arkadaşını takside öldürdü, ...
D-100'de 25 metre sürüklenen büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER D-100'de 25 metre sürüklenen büyükbaş hayvan telef ...
Taksiye koyduğu cesedi emniyete getirdi Taksiyle emniyet bahçesine getirilen cesedin kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Taksiye koyduğu cesedi emniyete getirdi Taksiyle ...
Karamürsel İhsaniye Barajı'nda temizlik çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Karamürsel İhsaniye Barajı'nda temizlik çalışmaları ...
Sepaş Enerji Buluşmaları, ikinci sezonuyla devam ediyor
YEREL HABERLER Sepaş Enerji Buluşmaları, ikinci sezonuyla devam ...
Büyükgöz, GESMEK'li kursiyerlere konuk oldu
YEREL HABERLER Büyükgöz, GESMEK'li kursiyerlere konuk oldu
Tıp merkezinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Tıp merkezinde çıkan yangın korkuttu
Şehir Tiyatroları, İstanbul Tiyatro Festivaline katılacak
YEREL HABERLER Şehir Tiyatroları, İstanbul Tiyatro Festivaline ...
Başiskele'de temizlik çalışmaları
YEREL HABERLER Başiskele'de temizlik çalışmaları
İzmit Belediyesi'nden yabancı öğrencilere çevre konulu seminer
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi'nden yabancı öğrencilere çevre ...
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde dehşete düşüren olay
YEREL HABERLER İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde dehşete düşüren ...
300 çiftçiye 30 ton tohum desteği Körfez Belediyesinin "Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında 300 çiftçiye 30 ton tohum desteği verildi
YEREL HABERLER 300 çiftçiye 30 ton tohum desteği Körfez ...
Sağlık çalışanlarına özel konutlarda hak sahipleri belli oldu
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına özel konutlarda hak sahipleri ...
Sağlık Kent Konutları’nda hak sahipleri belli oldu
YEREL HABERLER Sağlık Kent Konutları’nda hak sahipleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 2 - Bayburt Özel İdarespor: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 2 - Bayburt Özel ...
Bağışladığı karaciğerle kayınvalidesini hayata bağladı 15 yıllık gelinden örnek davranış
YEREL HABERLER Bağışladığı karaciğerle kayınvalidesini hayata ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.