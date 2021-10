Yerel yöneticilerden 29 Ekim mesajları

Kocaeli'de yerel yöneticiler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan ve büyük fedakarlıklarla kazanılan eşsiz zafer neticesinde kurulduğuna dikkat çeken Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Büyük Türk Milletinin çatısı altında; ırk, din, dil ve cemiyet farkı gözetmeksizin idare edilenlerle idare edenleri demokrasi çizgisinde buluşturan Cumhuriyet, milletin kendi egemenliğini kullandığı devlet yapısıdır. Tarihte olduğu gibi geride bıraktığımız günlerde de onurlu duruşuyla varlığına, istiklaline ve istikbaline sahip çıkan bu aziz millete karşı sadakatimiz, bizim en vazgeçilmez düsturumuzdur. Milletimizin bağımsızlığından ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Cumhuriyet, çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri alma kararlılığımızın da göstergesi olmuştur. Cumhuriyetle yönünü belirleyen ve muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefini gerçekleştirmek için 98 yıldır büyük çaba gösteren Türkiye, yoluna kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



Başkan Büyükakın: "Birliğimize kast eden hiçbir saldırı başarılı olmayacaktır"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın mesajında, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Milletimiz binlerce yıllık tarihi boyunca hiçbir zaman esarete ve sömürge olarak yaşamaya rıza göstermemiş; istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı İstiklal Savaşı ile tarihte emsali görülmemiş bir kahramanlıkla bağımsızlığını yeniden kazanmıştır. Bu önemli zaferin peşi sıra, 29 Ekim 1923’te, Gazi Mustafa Kemal’in ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi ile ve Türk Milletini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur" dedi.

Türkiye'nin 98 yıldır karşısına çıkan zorlukların üstesinden bir bir gelerek öncü ve lider ülke olma yolunda devam ettiğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Son yıllarda gösterdiği atılımlar sayesinde, bugün dünyanın yükselen güçleri arasında yer almayı başarmış bir büyük devlettir. 2023 ve 2071 hedeflerine doğru akılcı ve idealist bir politika izleyen Türkiye’miz büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi ve vizyoner dış politikasıyla bölgesine ve dünyaya model olmayı sürdürmektedir. Milletimizin azmi, Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümü için koyduğumuz 2023 hedeflerimize ulaşma konusundaki en büyük güvencemizdir. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklâlimize, geleceğimize kast eden hiçbir saldırı başarılı olamayacaktır" diye konuştu.



Başkan Kocaman: "Büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırız"

Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlamaya hazırlandıklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Cumhuriyetimiz bu milletin hiçbir boyunduruk altına alınmayacağının ve güçlü yarınlara yürüme iradesinin en büyük nişanesidir. Aziz milletimiz, tarihte olduğu gibi bugün de söz konusu vatan olduğunda canını siper etmekten asla geri durmaz. Sayısız savaşlara rağmen büyük destanlar yazmış, büyük zaferler kazanmış ve Cumhuriyetle taçlanmış olan bu milleti, başarıya taşıyan top tüfek değil, birlik ve beraberlik ruhu olmuştur. Bu vesile ile bize bu cennet vatanı emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşları ve vatan uğruna canını vermiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramımızın 98.yıl dönümünü kutluyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Büyükgöz: "Cumhuriyeti yaşatmak ve yüceltmek en büyük vazifemizdir"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiğini belirterek, "Bugün kuruluşunun 98. yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyet, milletimizin ortak iradesi ve büyük bir iman gücü ile mücadele ederek kazandığı bir bağımsızlık ve özgürlük zaferidir. Bizlere miras bırakılan Cumhuriyeti yaşatmak ve yüceltmek en büyük vazifemizdir. Şehitlerimizin ve ecdadımızın bizlere mirası ve de emaneti olan Cumhuriyetimize kast etmek isteyen dahili ve harici bedbahtlara karşı milletimiz; tarihin her döneminde birlik ve beraberlik içerisinde engel olmuştur. Bizlere ve bugünkü kuşaklara düşen birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya devam ederek, Cumhuriyetimizi yeni eserlerle yüceltmek ve yükseltmektir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bu düşünceler ışığında kutluyor, milli iradenin ve demokrasinin teminatı olan Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.



Başkan Hürriyet: "Asli görevimiz Cumhuriyeti korumaktır"

Her bireyin asli görevinin Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak olduğunu kaydeden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milleti’ne en uygun yönetim şekli olarak 29 Ekim 1923’te cumhuriyeti ilan etmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin her ferdi fikren ve ruhen koruma altına alınmıştır. Cumhuriyeti korumak da bizim görevimizdir. Türk milletinin geleceğini sarsılmaz adımlarla koruma altına alan, fikren ve ruhen verdiği güvenle yeni bir hayatı müjdeleyen cumhuriyet, sağlam esaslarıyla günümüzde de koruyuculuğunu sürdürüyor. Türk Milleti’ni çok iyi tahlil eden ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün toplumun gelişmesi, refah seviyesini yükseltmesi ve daha güvenli yaşam ortamının hazırlanması için en uygun yönetim şekli olarak belirlediği Cumhuriyeti içinde bulunduğumuz dönemlerde çok daha iyi idrak ediyoruz. Atalarımızın canlarını hiçe sayarak verdiği mücadeleler sonunda kazanılmış Cumhuriyet rejimine yönelik zayıflatma girişimleri asla karşılık bulmayacaktır" cümlelerinin kullandı.



Başkan Söğüt: "Cumhuriyeti yaşatmak için çalışıyoruz"

Cumhuriyet 100'üncü yılına yaklaşırken, Türkiye Cumhuriyeti devletini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle çalıştıklarını belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimize, tüm değerleriyle sahip çıkıyor ve yaşatmak için çalışıyoruz. Ecdadımızın yoklukla yazdığı kahramanlık destanını, bizler de bugün sağlık, ekonomi, ihracat ve milli teknoloji alanında yaptığımız hamlelerle yazıyoruz. Ortaya koyduğumuz milli mücadele ruhuyla, tüm dünyaya örnek oluyoruz. Cumhuriyet demek; vatanını, bayrağını, milletini, bağımsızlık ve hürriyetini canından aziz bilmektir. Ve böyle bir tarifin yakıştığı tek ülke ise, kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, aziz milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan savunması ve bölünmez bütünlüğümüz için canını siper eden silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 98’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi.



Başkan Şayir: "Cumhuriyetimize hayat veren ruhu taşımaya devam edeceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, 29 Ekim gününü en büyük bayram olarak nitelendirdiğine dikkat çeken Dilovası Belediye Başkan Şayir, "Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde de ‘Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü, milletçe kutlamanın haklı gururu ve coşkusu içindeyiz. Milletimizin en büyük bayramı kutlu ve mutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde ilan edilen, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün 98. kuruluş yıldönümüdür. Esarete, zulme ve dayatmalara rıza göstermeyen aziz Türk milleti, işgalcilere karşı başlattığı mücadeleyi tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla taçlandırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ecdadımızın kazandığı bu büyük zafer, bizlere bağımsızlığımızı müjdelemiştir. Türk Milleti, 29 Ekim 1923’te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. 98 yıl önce olduğu gibi yine millet ve devlet olarak; vatanımızı, bayrağımızı ve geleceğimizi korumak için mücadelemizi sürdürüyoruz. İstiklal Harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruhu dimdik ayakta taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Başkan Çiftçi: "Şanlı zaferin nişanesidir"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletin, tarihindeki her aşamada olduğu gibi "hür yaşama" idealinden bir an olsun vazgeçmediğini, eşi görülmemiş bir mücadelenin sonunda, istikbali ve istiklali hakkında tek söz ve yetkinin yine kendisinde olacağına dair kararlılığını 98 yıl önce tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise "29 Ekim 1923, yedi düvelin ayağımıza vurmak istediği pranganın sökülüp atıldığı, işgalci zorbaların vatan toprağından kovulduğu şanlı zaferin bir nişanesidir. Cumhuriyetimiz, asil bir direniş uğruna, yüce bir karaktere, tavizsiz bir hürriyet şuuruna sahip necip milletimizin en kıymetli ve en büyük eseridir. Büyük milletimiz, 29 Ekim 1923'te, şanlı mazisinin en önemli silkinişlerinden birini daha gerçekleştirmiş, bağımsızlığın bu milletin karakteri olduğunu bir kez daha tüm cihana haykırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Çayırova halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.



Başkan Özlü: "Mücadeleyi bizler de sürdürüyoruz"

Vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü:

"Aziz Türk milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun’da istiklal ateşini yakarak imkansızlıklar içinde büyük bir milli ruh ve sarsılmaz imanıyla vatanı için kanını ve canını feda ederek destansı bir zafere daha imza atıp İstiklal Savaşı’nı kazanmış, topraklarımıza karşı yönelen tehditleri bertaraf etmiştir. Binlerce yıllık tarihimize altın harflerle yazılan ve milletçe topyekün kazandığımız bu destansı zafer, 29 Ekim 1923 yılında Ankara’da ilan edilen Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Milletimizin azmi ve büyük başarısı ile işgalden kurtarılan Anayurdumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yine milletin egemenliğine Cumhuriyet’in ilanıyla bırakılmıştır. Binlerce yıllık kadim bir geçmişimiz ve devlet olma tecrübemiz ile 600 yıllık cihana hükmeden Osmanlı Devleti’nin mirası üzerinde yükselen Türkiye Cumhuriyetimiz, bugün 98 yaşında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelesini, bizler de büyük bir gayretle sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

