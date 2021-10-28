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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit Belediyespor’a 2 yeni transfer

İHA

İzmit Belediyespor’a 2 yeni transfer

– KBSL ekiplerinden UMF Yapı İzmit Belediyespor’da sakatlanarak sezonu kapayan Gabriela Marginean’ın yerine Marina Solopova transfer edildi. Takımda bir ayrılık haberi de Defne Paylar’dan geldi. Paylar’ın yerine de Nuran Tutsak takıma katıldı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden UMF Yapı İzmit Belediyespor’da 2 yeni transfer daha yapıldı. Ligin ikinci haftasındaki Beşiktaş HDI Sigorta karşılaşmasında sağ diz ön çapraz bağlarını kopararak sezonu kapatan Romanyalı milli sporcu Gabriela Marginean’ın ardından oyuncu arayışına başlayan UMF Yapı İzmit Belediyespor’da bir ayrılık da 41 numaralı formayı terleten Defne Melissa Paylar ile yaşandı.
İzmir Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü kazanan Defne Melissa Paylar üniversite eğitimi için takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Defne Melissa Paylar’dan boşalan pozisyona ise Elazığ İl Özel İdare’den 1998 doğumlu, 1.70 boyundaki gard Nuran Tutsak transfer edildi. 43 maçta 100 sayı kaydeden ve EuroCup tecrübesi olan Nuran Tutsak, daha önce Adana Basket, Edremit Belediye Gürespor, Hatay BŞB, Mersin Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi ÇBK’de forma giydi.
Romanyalı kısa forvet Gabi’nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından yurttaşı Romanya’nın Satu Mare Kulübü’nden Marina Solopova UMF Yapı İzmit Belediyespor’un renklerine bağlandı. 1.81’lik Solopova, üç numara pozisyonunda oynuyor. Her iki sporcunun da lisans işlemleri tamamlandı ve antrenmanlara başladı.

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