Ayrılmak isteyen kadın arkadaşını takside öldürdü, cesetle emniyete gidip teslim oldu (4)

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TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ayrılmak istediği kadın arkadaşı Seyhan Gözer'i takside öldürdükten sonra polise teslim olan Ali Akbaba, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-10-28 23:45:09



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