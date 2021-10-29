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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sagopa Kajmer şarkılarıyla coşturdu

İHA

Sagopa Kajmer şarkılarıyla coşturdu

Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivalinde konser veren Sagopa Kajmer, şarkılarıyla vatandaşları doyasıya eğlendirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 98'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali çeşitli etkinlikler ve konserlerle devam ediyor. Sevilen sanatçı Sagopa Kajmer, festivalin ikinci akşamında Kocaeli’deki hayranlarıyla buluştu. Şarkılarıyla Sekapark’ı sallayan Sagopa Kajmer’e alanı dolduran yaklaşık 3035 bin kişi hep bir ağızdan eşlik etti. Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı geceye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, vatandaşlar ve gençler katıldı.
Konserde Sagopa Kajmer, sevilen şarkılılarını art arda seslendirdi. Konserde Sagopa Kajmer’e Başkan Vekili Çakmak tarafından çiçek takdim edildi. Başkan Vekili Çakmak, Kajmer’e bu güzel konser için teşekkür ederken, alanı dolduran gençlerin de bayramını kutladı.
Ünlü komedyenden söyleşi
Festivalin gündüz bölümünde de ünlü komedi sanatçısı Hayrettin (Hayrettin Onur Karaoğuz) öğrencilerle söyleşi yaptı. Söyleşiye sorucevap şeklinde başlayan Hayrettin, sıcak tavırları ile dikkat çekti. Öğrencilerin yoğun ilgisi karşısında mutluluk duyduğunu belirten ünlü komedyen söyleşinin sonunda, etkinliğe katılan öğrencilerle tek tek fotoğraf çektirdi.
Yerel sanatçılar unutulmadı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği festivalde, yerel sanatçılar da unutulmadı. Ritim Perküsyon Sanatçısı Murat Bizel ile buluşan gençler ellerdeki materyallerle sanatçıya eşlik ederek canlı performans gösterdi. Festival alanında Kocaelili yerel sanatçı Özge Arda da sahne aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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