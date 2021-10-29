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Ablasının böbreğiyle hayata tutundu 'En çok su içmeyi özlemişim' dedi

DHA

Ablasının böbreğiyle hayata tutundu 'En çok su içmeyi özlemişim' dedi


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Derince ilçesinde 12 yıldır diyalize bağlı olarak yaşayan böbrek hastası Fatih Yılmaz (42), ablası Nevin Kılınç´ın (43) verdiği böbrekle sağlığına kavuştu. Fatih Yılmaz, kendisini tekrar dünyaya gelmiş gibi hissettiğini belirterek, "En çok su içmeyi özlemiştim. Su içmek sıcak bir havada denize girmek gibi insanı rahatlıyor. Yürüyüş yaparken insan özgür olduğunu hissediyor" dedi.
Derince´de, 17 yıldır böbrek hastası olan ve 12 yıldır diyalize bağlı olarak yaşayan Fatih Yılmaz, durumu kötüleşince böbrek nakli olmak için uygun donör aramaya başladı. Tahlillerde ablası Nevin Kılınç´ın böbreğinin kardeşi Fatih Yılmaz´a uygun olduğu belirlendi. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde 2 hafta önce yapılan operasyonla Nevin Kılınç´ın böbreği, Fatih Yılmaz´a nakledildi. Sağlığına kavuşan Fatih Yılmaz, geçen hafta taburcu oldu.
`NAKİLLE BİRLİKTE YENİDEN HAYATA DÖNDÜM´ 
Diyaliz sürecinde zor bir yaşam sürdüğünü belirten Fatih Yılmaz, "17 yıldır böbrek hastasıydım, 12 yıldır da diyalize bağlı olarak yaşadım. Süreç çok zordu. Yoğun bakımda yatıyor gibi bir şeydi. Sürekli hastanelere bağlıydım. Hayatım ev ve hastane arasında geçiyordu başka bir şeyim yoktu. Hayatımın her anını etkiliyordu, evde iş bile yapamıyordum. Sosyal faaliyetiniz yoktu, doğru dürüst hiçbir şey yapamıyordum. Şu anda nakille birlikte tekrar hayata döndük. 12 sene çok uzun bir süreydi, 7-8 seneden sonra iyice zarar vermeye başladı, diyalizler eksik gelmeye başladı. Her geçen gün bu hastalık beni daha da zorluyordu, tansiyon ve baş dönmeleri yapıyordu. Ablam da durumun daha da kötüleştiğini görünce bu kararı aldı. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum" dedi.  
`SU İÇMEYİ ÖZLEMİŞİM´
Diyaliz tedavisi aldığı dönemde yaşadıkları zorluklardan da bahseden Fatih Yılmaz, mutluluğunu şöyle dile getirdi:
"Şu anda tekrar dünyaya gelmiş, yeni doğmuş gibiyim. Çok güzel bir duygu, diyaliz gerçekten çok zahmetli ve çok ağır. Hiçbir faaliyetim yok, ayakta durmaya halim yoktu. Her şey yasaktı. Sadece hayatta kalmak için doktorun önerdiği gıdalardan alabiliyorsunuz ölmemek için. Bütün diyaliz hastaları gibi en çok su içmeyi özlemiştim, bol bol yürüyüş yapmayı özledim. Şu içmeye başladığım ilk an suyun değerini anlıyorsunuz. Su içmek sıcak bir havada denize girmek gibi, insanı rahatlıyor. Yürüyüş yaparken insan özgür olduğunu hissediyor. Şu anda cezaevinden çıkmış da tekrar sivile kavuşmuş gibiyim tarifsiz bir duygu. Özgürlüğü hissediyorsun, bir daha diyaliz saatim geldi, gibi bir derdim kalmadı. Mutluyum."
`O KADAR KORKULACAK BİR ŞEY YOK´  
Kardeşinin sağlığına kavuşmasında katkısı olduğu için büyük bir mutluluk yaşadığını söyleyen Nevin Kılınç ise, "Kardeşimin rahatsızlığının iyice arttığını görüyordum. 12 yıl çok uzun bir zaman, artık yoruldu. Uygun donör de çıkmayınca düşündüm, taşındım ve karar verdim. Kardeşim, canımdan bir parça. Ablası olarak üzerime düşeni yapmam gerektiğini düşündüm ve organ nakil merkezine başvurdum. Sonuçlarımız olumlu çıkınca çok sevindim, değişik bir heyecan yaşadım. Yaşadığım heyecanı anlatamam. Sanki ben nakil olacakmışım gibi daha çok heyecanlandım. Ameliyatımız da çok güzel geçti. Organ naklinde insanlar korkuyor, çok tedirgin oluyor ama o kadar korkulacak bir şey yok. Herkesin bu konuda çok hassas davranıp, duyarlı olmasını bekliyoruz. Kardeşim sağlığına kavuştu. Artık gezebiliyor, su içebiliyor" dedi. 
`YENİDEN NAKİL AMELİYATLARINA BAŞLADIK´
Pandemi sürecinde organ nakli ameliyatlarını gerçekleştiremediklerini belirten Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Doktor Bekir Voyvoda, ameliyatların yeniden başladığını ifade ederek, "2016 yılında böbrek nakline başlamıştık, koronavirüs döneminde bir aksamamız olmuştu ama ağustos ayından itibaren tekrar ameliyatlarımıza başladık. Hastamız Fatih Bey, en son nakil yaptığımız hastamız. Yaklaşık bir haftalık tedavi sürecinden sonra taburcu ettik. Kontrollerini yapıyoruz, durumu şu an iyi. Fatih´in hikayesi biraz uzun. 12 yıldır diyaliz tedavisi alan bir hastamızdı, böbrek yetmezliği yaşıyordu. Son 3 yıldır periton diyalizi tedavisi yapılıyordu. 12 yıldır diyalize giren bir hastayı diyalizden kurtarmanın neşesini yaşıyoruz. Şu anda durumu gayet iyi, ablası da iyi, bu durumdan mutluyuz" diye konuştu.   DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-10-29 09:31:14

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