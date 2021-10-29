Robotlardan 29 Ekim gösterisi

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Kocaeli'de bilim merkezinde eğitim gören öğrencilerin kodladığı robotlarla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel koreografiyle kutlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi Proje Üretim Fabrikası Laboratuvarında eğitim gören öğrencilerin özel olarak hazırladıkları robotlar büyük beğeni topladı. "Robotik Dans Grubu" adı verilen robotlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel olarak programlandı. Özel koreografi kapsamında robotlar, Mustafa Kemal Atatürk’ün çok sevdiği "Atabarı" eşliğinde bayraklarla dans etti.

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