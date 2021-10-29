Özel bireylerden 29 Ekim kutlaması

Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM) öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında işaret dili ile İstiklal Marşı okudu.

Derince Belediyesi bünyesinde ilçede yaşayan özel gereksinimli bireylere hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde 20212022 eğitimöğretim dönemi başladı. EYDEM daha önceki yıllarda verdiği hobi kursları olan el sanatları ve halk oyunlarının yanı sıra bu sene drama, okumayazma ve yetişkin resim kursu ile hizmet alanını genişletti. İki atölyesinde de pandemi tedbirlerine özen göstererek 50 öğrenci ile kurslara başlayan Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde özel öğrenciler kendileri için düzenlenen kurslara katılarak, sosyal becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Çeşitli etkinliklerin gerçekleştiği EYDEM’de bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir program düzenlendi. Halk Oyunları Eğitmeni Ayşe Mutlu yönetiminde gösteri yapan el sanatları öğrencilerinin özellikle işaret dili ile İstiklal Marşı’nı okudukları bölüm beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.