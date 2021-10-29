Tarih ellerinde yeniden canlandı Ortaokul öğrencileri, gazi dedeleriyle birlikte tarihi tuvale aktardılar

Kocaeli'de ortaokul öğrencileri, "Dünden Bugüne Türkiye" projesi kapsamında gazilerle buluştu. Çeyrek asırlık çınarların savaş anılarını dinleyen öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gazi dedeleriyle birlikte tarihi tuvale aktardı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Barbaros İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Dünden Bugüne Türkiye" projesi kapsamında haftanın belirli günleri gazilerle buluşarak resim çiziyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında da gazilerle bir araya gelen öğrenciler, hem tarihi dinledi hem de koca çınarların savaş anılarını tuvale yansıttı. Gazilerle birlikte 50’ye yakın tuval yapan öğrenciler, yaptıkları eserleri gazilere armağan etti.

Dünden Bugüne Türkiye projesini geçen yıl başlattıklarını söyleyen resim öğretmeni Beyhan Satır, "Pandemiden dolayı projeyi ertelemiştik, şu an ise gazilerimizle birlikte haftanın belirli günleri bir araya geliyoruz. Gazilerimiz tarihe tanıklık etmiş savaş anılarını anlatıyorlar, bizler de bu anılarını tuvale yansıtmaya çalışıyoruz. Kurum ve idari amirlerimizle de ‘Memleketimi Çiziyorum’ sloganıyla resimler çiziyoruz. Kaymakam, il milli eğitim müdürü, il şube müdürleri, emniyet müdürü, ilçe milli eğitim müdürünün yanına giderek, öğrencilerimizle birlikte resim çizdik. Öğrencilerim Gazi Evi’ne ilk geldiklerinde etraf çok dikkatlerini çekti. Tarihi gazilerimizden dinlemek ve onlarla resim yapmak öğrencileri çok heyecanlandırdı. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Emekler gerçekten çok büyük, tarihi anlatmaya çalışıyoruz. Okulumuzun hemen hemen tüm öğrencileri projeye dahil oldular. Gazilerimiz de her türlü yanımızda oldular ve onlar da çok güzel çalışmalar yaptı. Toplamda 50’ye yakın eserimiz var. 3040 öğrencimiz tamamıyla projenin içindeler” dedi.



"Pandemi olmasaydı gazilerimize sarılmayı çok isterim”

Gazilerle birlikte olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden öğrencilerden Nihan Hafsa Kansız, “Haftanın belirli günleri gazilerimizle buluşmak için buraya geliyoruz ve geleceğimiz günleri iple çekiyoruz. Geldiğimizde çok heyecanlı oluyoruz. Burada gazilerimizle hem sohbet ediyor hem de tuvallere resimleri aktarıyoruz. Bizim için çok mutlu ve heyecan verici bir duygu. Pandemi olmasaydı gazilerimize sarılmayı çok isterim” diye konuştu.



“Biz çocuklarımızı hiç unutmuyoruz, onlar bizim başımızın tacı”

Çok mutlu olduğunu söyleyen Kıbrıs gazisi Nurettin Recep Sağlık, “Belirli zamanlarda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle çalışıyoruz. Öğrencilere gazilik nedir, hangi savaş ne zaman oldu gibi konular hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimize seve seve yardımcı oluruz. Biz çocuklarımızı hiç unutmuyoruz, onlar bizim başımızın tacı. Onlar da bizi dedeleri olarak görüyor” şeklinde konuştu.



“Çocuklarımızla beraber resim çizdik, çok mutlu olduk”

Öğrencileri ağırlamaktan çok memnun olduğunu dile getiren Kıbrıs gazisi İsmail dede ise “Onlar bizim yavrularımız. Elimizden geldiği kadarıyla onlara yardım ediyoruz. Çocuklarımızla beraber resim çizdik, çok mutlu olduk. Bizi yerimizde ziyaret etmeleri, bizi ailelerinden biri olarak görmelerinden çok mutlu olduk. Bize bir görev verildi ve biz o görevi layıkıyla yerine getirdik. Mustafa Kemal Atatürk’ten bize, bizden de bu memleket sizlere emanet. Bayrak, sancak size emanet, siz taşıyacaksınız. Vatanımız, milletimiz uğruna canımız feda” ifadelerini kullandı.

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