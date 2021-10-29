Gebze´de yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı (1) 

100 yıllık! Cumhuriyetten önce de sonra da giyildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, İstanbul istikametine giden yolcu treninin son iki vagonu raydan çıktı. Son vagon yan yatarken, elektrik direğine dayandı. Olayda yaralanan olmadı. Bölgede çalışmalar devam ediyor. FOTOĞRAF

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2021-10-29 11:32:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.