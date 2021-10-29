Gebze´de yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı (3) 

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TCDD TAŞIMACILIK AÇIKLAMA YAPTI

TCDD Taşımacılık, Gebze´de 2 vagonun raydan çıkmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, "29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.40´da Gebze gar sahası içerisinde yedek bekleyen boş vagonların manevrası esnasında eğimi neticesinde vagonlar hareket ederek yoldan çıkmıştır. Emniyet sistemi devreye girerek bölgedeki tüm trenler tamamen durdurulmuştur. Olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT-Alişan KOYUNCU

2021-10-29 12:09:31



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