Tren kazasının görgü tanığı çocuk o anları anlattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gar sahası içinde boş vagonların manevrası sırasında 2 vagonun raydan çıktığı kazaya tanık olan 13 yaşındaki çocuk, kazayı anlattı.

Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1819/1. Sokak'ta bulunan tren garı sahası içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait İstanbul yönünde yedek bekleyen 5 boş vagonun manevrası sırasında son 2 vagon raydan çıktı. Son vagon, elektrik direğinin üzerine devrilerek yan yattı. Trende yolcu olmaması büyük bir faciayı önledi.



"İki vagon sallandı ve düştü"

Kaza sırasında arkadaşlarıyla oyun oynadığını söyleyen Ömer Faruk Kurt (13), "Arkadaşlarımızla birlikte topumuzu şişiriyorduk, oyun oynayacaktık. Sonra bir gürültü geldi. Trende iki vagon sallandı ve düştü. Vagonların hareket ettiğini gördük. Daha sonra tren elektrik direğine çarparak durdu. Biraz korktuk, can kaybı ve yaralı olmadığı için sevindik. Sağlık ve itfaiye ekipleri burada hemen müdahale ettiler" dedi.

Kazanın olduğu bölgede bir inşaatta çalışan Mehmet Emin Atabey ise, "Buraya malzeme almaya gelirken gördük, trenin her iki vagonu yan yatmış. İlk geldiğimizde 3 arkadaştık. Biz olayın nasıl gerçekleştiğini görmedik ama geldiğimizde bu haldeydi. Sonra ambulans sesi geldi, ardından da kalabalık oldu. İçinde kimse yoktu, herhangi bir can kaybı yok. Sevindiğimiz kısım burası. İnşallah Allah kazadan beladan korusun" diye konuştu.

