Raydan çıkan vagonlardaki hasar havadan görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Raydan çıkan vagonlardaki hasar havadan görüntülendi

İHA

Raydan çıkan vagonlardaki hasar havadan görüntülendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gar sahası içinde boş vagonların manevrası sırasında 2 vagonun raydan çıkarak devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada hasar havadan görüntülendi.
Olay, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1819/1. Sokakta bulunan tren garı sahası içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait İstanbul yönünde yedek bekleyen 5 boş vagonun manevrası sırasında son 2 vagon raydan çıktı. Son vagon, elektrik direğinin üzerine devrilerek yan yattı. Trende yolcu olmaması büyük bir faciayı önledi.
Tren kazasında meydana gelen hasar ise havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bahçeşehir Koleji'nde 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Bahçeşehir Koleji'nde 29 Ekim coşkusu
İzmit'te bu akşam Duman grubu sahne alacak
YEREL HABERLER İzmit'te bu akşam Duman grubu sahne alacak
Tren kazasının görgü tanığı çocuk o anları anlattı
YEREL HABERLER Tren kazasının görgü tanığı çocuk o anları anlattı
Kocaeli'de 2 boş vagon raydan çıktı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kocaeli'de 2 boş vagon raydan çıktı / Ek fotoğraf
Kocaeli'de 2 boş vagon raydan çıktı - Yeniden
YEREL HABERLER Kocaeli'de 2 boş vagon raydan çıktı - Yeniden
TCDD'dan 2 vagonun raydan çıkmasıyla ilgili açıklama "Tüm trenler tamamen durdurulmuştur"
YEREL HABERLER TCDD'dan 2 vagonun raydan çıkmasıyla ilgili ...
Gebze´de yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı (3) 
YEREL HABERLER Gebze´de yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı (3) 
Kocaeli'de tren kazası Makas geçişi sırasında raydan çıkan vagonlarda yolcu bulunmaması büyük bir faciayı önledi
YEREL HABERLER Kocaeli'de tren kazası Makas geçişi sırasında raydan ...
Gebze´de yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı (2) 
YEREL HABERLER Gebze´de yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı (2) 
Gebze´de yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Gebze´de yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı/ ...
Gebze´de yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı (1) 
YEREL HABERLER Gebze´de yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı (1) 
Kocaeli'de tren kazası
YEREL HABERLER Kocaeli'de tren kazası
Tarih ellerinde yeniden canlandı Ortaokul öğrencileri, gazi dedeleriyle birlikte tarihi tuvale aktardılar
YEREL HABERLER Tarih ellerinde yeniden canlandı Ortaokul ...
Özel bireylerden 29 Ekim kutlaması
YEREL HABERLER Özel bireylerden 29 Ekim kutlaması
Funda Arar, Cumhuriyet coşkusuna eşlik edecek
YEREL HABERLER Funda Arar, Cumhuriyet coşkusuna eşlik edecek
Ablasının böbreğiyle hayata tutundu 'En çok su içmeyi özlemişim' dedi
YEREL HABERLER Ablasının böbreğiyle hayata tutundu 'En çok su içmeyi ...
Robotlardan 29 Ekim gösterisi
YEREL HABERLER Robotlardan 29 Ekim gösterisi
Şehitler dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehitler dualarla anıldı
İlimtepe Millet Bahçesi'nin ihalesi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER İlimtepe Millet Bahçesi'nin ihalesi gerçekleştirildi
Sagopa Kajmer şarkılarıyla coşturdu
YEREL HABERLER Sagopa Kajmer şarkılarıyla coşturdu
Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne getiren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne ...
Kocaeli'nde 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'nde 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı
İzmit'te üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İzmit'te üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Ayrılmak isteyen kadın arkadaşını takside öldürdü, cesetle emniyete gidip teslim oldu (4)
YEREL HABERLER Ayrılmak isteyen kadın arkadaşını takside öldürdü, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.