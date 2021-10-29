İzmit´te binlerce kişiyle fener alayı düzenlendi

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Kentin en işlek caddelerinde binlerce kişi meşalelerle yürüdü.

Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocaeli Valiliği tarafından fener alayı düzenlendi. Yürüyüşe kent protokolünün yanı sıra, binlerce kişi katıldı. Anıtpark Meydanı´nda başlayan yürüyüşte kentin işlek caddelerinde ellerinde meşalelerle yürüyen vatandaşlar güzel görüntüler oluşmasına neden oldu. Yol boyunca yürüyen İzmitliler, pankart ve bayrak açarak marşlar ve şarkılar söyledi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-10-29 20:43:42



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