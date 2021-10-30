Kocaelililer 148 kilometre pedal çeviriyor

Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar kent genelinde oluşturulan 148 kilometrelik bisiklet yollarında güvenli bir şekilde pedal çeviriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, inşa ettiği park bahçe ve birçok caddede bisiklet yollarını vatandaşın hizmetine sunuyor. Kocaeli’de oluşturulan 148 kilometre bisiklet yolunda vatandaşlar, sağlıklı bir yaşam için pedal çeviriyor. Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar, büyükşehir belediyesinin KOBİS Akıllı Bisikletleri ve kendi bisikletleriyle şehrin çeşitli yerlerinde bulunan 148 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolunu güvenle kullanabiliyor. Sağlıklı bir yaşam ve keyifli dakikaların geçirildiği bisiklet yollarının 29 kilometresi son iki yıl içerisinde hizmete sunuldu. KOBİS Kocaeli sınırları içerisinde şehir içi erişimi kolaylaştıran ve toplu taşıma sistemlerini destekleyici imkanlar sağlayan bir ulaşım aracı olarak vatandaşlar tarafından kullanılıyor. KOBİS’te 74 istasyonda 520 bisiklet bulunuyor. 12 ilçenin birçok noktasındaki park, meydan ve cadde de bulunan KOBİS istasyonlarında 864 adet Akıllı Park Üniteleri yer alıyor. Ayrıca tüm istasyonlarda kart ve diğer işlemlerin yapılabilecek üniteler bulunuyor.

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