Başiskele Cumhuriyet Konseri coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü Başiskele’de düzenlenen konserle coşku ile kutlandı.

Başiskele Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi. Düzenlenen konserde Selçuk Balcı ile Genci Âlâ sahne aldı. Büyük coşku ile kutlanan Cumhuriyet Bayramında vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de katılım gösterdiği konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Resul Aydemir’in ve Selçuk Balcı’nın canlı müzik performanslarıyla eğlenen katılımcılar müzikler eşliğinde coştu. Program sonunda Başkan Özlü, sahne alan iki sanatçıya teşekkür ederek sahnede çiçek takdim etti.

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