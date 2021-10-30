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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli çevre şurasında masaya yatırılacak

İHA

Kocaeli çevre şurasında masaya yatırılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent dinamiklerini bir araya getiren Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi, bu kez Kocaeli Çevre Şurasını düzenliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), çalışmalarına devam ediyor. Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan çevre şurasında, ‘Kocaeli Sürdürülebilir Çevre Eylem Planı’ ele alınacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kenti ortak akılla yönetme hedefi doğrultusunda kurulan Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), Kocaeli’ni ulusal ve uluslararası arenada marka ve mutlu şehir hedefine ulaştıracak model, etkin ve sürdürülebilir projeler ortaya koymak amacıyla yola çıktı. ŞURA, bu yoldaki en önemli üçüncü adımını atıyor. Kocaeli Turizm Şurasıyla Turizm Master Planının yörüngesini çizen, Kocaeli Spor Şurasıyla kent genelinde spor adına söyleyecek sözü olan herkesi ortak paydada buluşturan ŞURA, bu kez çevre politikalarını masaya yatırıyor. Kocaeli Çevre Şurası ve Çalıştayında konuyla ilgili tüm paydaşlar ortak akılda buluşacak. Şurada geçmiş deneyimler, mevcut durum, gelecek planlamaları ile iyi uygulama örnekleri konuşulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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