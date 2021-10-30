İzmit’in perileri maça hazırlanıyor

Deplasmanda Elazığ’a konuk olacak olan UMF Yapı İzmit Belediyespor, zorlu maçın hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Kocaeli’ni Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi’nde temsil eden UMF Yapı İzmit Belediyespor, sezonun üçüncü haftasında deplasmanda oynayacağı Birevim Elazığ İl Özel İdaresi müsabakasının hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Sezona Ormanspor mağlubiyeti ile başlayan İzmit’in perileri, geçen hafta sahasında oynadığı maçta ise Beşiktaş’ı 8567 mağlup etmeyi başarmıştı. Son lig maçını kazanan İzmit ekibi, Elazığ deplasmanından da galibiyetle ayrılmanın hazırlıklarını yapıyor. Yahya Kaptan’ta bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda hazırlıklarını sürdüren UMF Yapı İzmit Belediyespor’un son antrenmanında, Beşiktaş mücadelesinde sakatlanarak sezonu kapatan Gabriela Marginean’ın dışında tüm oyuncular hazır bulundu. Yeni transferler Nuran Tutsak ve Marina Solopova da takımla birlikte antrenmanda yer aldı. Hazırlıklarını sürdüren İzmitli perilerin Elazığ ile oynayacağı zorlu mücadele, yarın saat 15.00’te başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.