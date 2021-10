Cumhuriyet kutlamalarında Funda Arar’la görkemli final

Kocaeli’de sahne alan Funda Arar, on binlerce sevenine unutulmaz bir gece yaşattı. Sekapark Uçurtma Tepesinde festival alanı ise Türk bayrakları ile kırmızı beyaza boyandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yıl kutlamaları kapsamında 3 gün boyunca düzenlediği “Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali” görkemli finalle sona erdi. Sekapark Uçurtma Tepesi festival alanını dolduran on binlere konser veren sevilen şarkıcı Funda Arar, muhteşem performansı ile Kocaelililere unutulmaz bir gece yaşattı. Heyecan, eğlence ve coşkunun zirve yaptığı festivalin son gününde festival alanı Türk Bayrakları ile kırmızı beyaza boyandı. Türk bayraklarını alan on binlerce genç, konser öncesinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak alanı doldurdu. Funda Arar, sevilen şarkılarını on binlerce seveni ile söyledi.

